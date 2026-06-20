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FRANCE

FC Nantes Mercato : Der Zakarian veut ramener un serial buteur de L2 qu’il connaît bien

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 14:20
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Le FC Nantes prépare un mercato offensif ambitieux. Michel Der Zakarian souhaite renforcer son attaque avec du lourd devant pour viser la remontée en Ligue 1.

Le FC Nantes entre dans une nouvelle phase de reconstruction. Pour son retour sur le banc des Canaris, Michel Der Zakarian a affiché une ligne directrice claire concernant le mercato estival : renforcer l’effectif pour jouer les premiers rôles en Ligue 2 et viser une remontée immédiate dans l’élite.

Lors de sa prise de parole, l’entraîneur nantais a insisté sur la nécessité d’un effectif équilibré, combinant jeunes issus du centre de formation et joueurs d’expérience capables d’encadrer le groupe. Mais c’est surtout le secteur offensif qui attire son attention.

« Il faut un mix, des joueurs cadres pour encadrer les jeunes… et on aura aussi besoin d’un ou deux attaquants efficaces », a expliqué le coach nantais. Un message clair : le FC Nantes cherche activement un buteur capable de faire la différence.

Un serial buteur de Ligue 2 qui connaît Der Zakarian

Dans ce contexte, plusieurs profils sont déjà étudiés en interne. Selon les informations de Live Foot, des jeunes joueurs de Ligue 1 ont déjà été ciblés sous forme de prêts, mais le club souhaite également recruter un attaquant plus expérimenté, habitué aux exigences du football professionnel.

Parmi les pistes évoquées figurerait notamment Alexandre Mendy (32 ans), attaquant de Montpellier, un profil expérimenté et efficace en Ligue 2. En effet, Mendy est un joueur rompu à la L2 avec 215 matchs joués et toujours aussi efficace (12 buts en championnat la saison dernière). Il présente aussi l’avantage de connaître « MDZ », avec qui il a travaillé à Caen en 2025.

Avec la probable vente de Matthis Abline et Mostafa Mohamed, le FC Nantes pourrait donc totalement remodeler son secteur offensif dans les prochaines semaines. L’objectif est clair : trouver un buteur capable d’incarner la nouvelle dynamique du projet Der Zakarian.

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