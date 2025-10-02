L’OM et l’OL invités au prochain Mondial des Clubs ?
ASSE : une arme fatale menace les Verts à Montpellier

Alexandre Mendy après un but marqué avec Caen contre l'ASSE.
Raphaël Nouet
2 octobre 2025

Touché à Laval le week-end dernier, l’attaquant de Montpellier Alexandre Mendy a marqué les deux dernières fois qu’il a croisé la route de l’ASSE…

Samedi, l’AS Saint-Etienne tentera de se relancer sur la pelouse de Montpellier, une semaine après sa surprenante défaite à domicile contre Guingamp (2-3). Entretemps, Eirik Horneland a fustigé le manque d’envie de ses troupes lors de cette partie. Les Verts ont eu la confirmation que, même si leur potentiel est très supérieur à celui des autres formations de Ligue 2, s’ils ne font pas preuve de combativité. Une réponse forte est attendue à la Mosson.

Mendy aime marquer contre les Verts à domicile

Poteaux Carrés, qui reprend les informations du Midi Libre, explique que le MHSC , qui alterne victoires et défaites depuis un moins (il vient de gagner à Laval) comptera plusieurs absences majeures comme le latéral gauche Théo Saint-Luce ainsi que les défenseurs centraux Julien Laporta, qui sera suspendu, et Yaël Mwanga, encore convalescent. Le latéral droit Enzo Tchato et le milieu Khalil Fayad pourraient faire partie du groupe mais démarrer sur le banc car ils reviennent de blessure. Et Zoumana Camara ne veut prendre aucun risque avec eux.

En revanche, Montpellier pourra compter sur Alexandre Mendy. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’ASSE. En effet, l’attaquant de 31 ans, légèrement touché à Laval mais finalement opérationnel pour samedi, a marqué lors des deux dernières réceptions des Verts. C’était avec Caen, les deux fois en 2023. Saint-Etienne avait arraché le nul (2-2) en 2022-23 avant de s’imposer à d’Ornano (2-1) en 2023-24. Mendy avait également marqué dans le Chaudron en 2022-23…

