Expulsé face à Guingamp pour avoir jeté par terre Tanguy Ahile, Maxime Bernauer a été très lourdement sanctionné.

Ce mercredi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a tranché concernant Maxime Bernauer, défenseur de l’AS Saint-Étienne. En effet, lors de la défaite contre Guingamp, il n’a pas apprécié la célébration du jeune Tanguy Ahile, et le lui a fait savoir en prenant son maillot à deux mains avant de le jeter à terre.

Pour ce geste virulent, le joueur stéphanois a écopé de trois matchs de suspension ferme ainsi que d’un match avec sursis. Cette sanction prive donc l’ASSE d’un élément important de son secteur défensif pour plusieurs rencontres, un coup dur pour le club forézien dans la course à la montée. Maxime Bernauer devrait donc faire son retour le 28 octobre prochain, face à Pau dans le Chaudron.