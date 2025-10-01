L’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin, que le Stade Rennais convoitait cet été, vient de changer de représentants. Ce qui laisse augurer un transfert en Bretagne cet hiver ?

Nous l’avons relayé un peu plus tôt dans la journée : Lucas Stassin vient de changer de représentants. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne a décidé de rejoindre l’écurie Classico Sports, qui collabore avec plus de 40 joueurs. Un changement pas anodin, étant entendu que le Belge voulait quitter le Forez cet été car il ne souhaitait pas jouer en Ligue 2. Il est resté contraint forcé et réussit un bon début de saison mais son objectif reste inchangé : partir au plus vite pour un club d’élite.

Classico représente également Habib Beye

Peu après que Foot Mercato a révélé que Stassin était passé chez Classico, Mohamed Toubache-Ter a retweeté un message datant de la fin août dans lequel il se demandait : « Stassin est représenté par qui ? Ou plutôt par qui pourrait-il être représenté ? Ca expliquerait la connexion avec Rennes ». Le tout accompagné d’émoji qui rigolent. Effectivement, Classico a des connexions avec le SRFC puisqu’il a Habib Beye sous contrat ! Il travaille également avec Julien Stéphan.

Le Stade Rennais va-t-il revenir à la charge cet hiver pour Lucas Stassin ? C’est vrai que les Rouge et Noir auraient bien besoin d’un buteur. Mais l’ASSE réclame une somme très importante pour laisser partir son joueur et pas sûr que les Bretons aient les moyens de signer un chèque de plus de 20 M€ en plein mois de janvier…