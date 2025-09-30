Mickaël Nadé a vraiment la cote auprès des coachs des équipes qui ont affronté l’ASSE en ce début de saison. Tout comme Florian Tardieu.

Après chaque rencontre de Ligue 2, le site Foot National demande aux entraîneurs de sélectionner le joueur de l’équipe adverse qui lui a fait la meilleure impression lors de la rencontre. Ainsi, la semaine dernière, c’est Florian Tardieu qui a été choisi par Omar Daf, le coach d’Amiens. L’ancien troyen avait déjà été élu par le coach clermontois Sébastien Mazeyrat deux semaines plus tôt.

Nadé déjà récompensé 3 fois

Et samedi, le coach de Guingamp, Sylvain Ripoll, a voté pour c’est Mickaël Nadé. Le défenseur avait déjà eu les faveurs du Ruthénois Didier Santini et du Grenoblois Franck Rizzetto. En quatre matches à domicile, il a donc été élu 3 fois meilleur joueur stéphanois par les coachs adverses.