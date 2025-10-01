ASSE Mercato : la décision de Stassin qui pourrait tout changer pour son avenir

L’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin vient de changer de représentants. Une décision qui pourrait influer sur son avenir à court et moyen termes.

Foot Mercato annonce que Lucas Stassin vient de changer de représentants. L’attaquant de l’ASSE vient de s’engager avec Classico Sports, qui collabore déjà avec 42 joueurs comme Bafodé Diakité (Bournemouth), Iliman Ndiaye (Everton), Guillaume Restes (TFC), Mamadou Sarr et Mathis Amougou (RC Strasbourg), Enzo Sternal (Anderlecht) ou encore Bamba Dieng (Lorient).

Sur le départ en janvier ?

Une décision pas vraiment surprenante dans la mesure où le Belge a cherché à quitter Saint-Etienne cet été car il estimait que la Ligue 2 n’était pas assez médiatisée pour inciter le sélectionneur des Diables Rouges à le convoquer pour la Coupe du monde 2026. Même s’il s’est bien gardé de le dire publiquement, le buteur a été frustré d’être retenu dans le Forez et c’est sans doute ce qui justifie ce changement de représentants.

Le timing n’est sans doute pas anodin : il se pourrait que Lucas Stassin fasse à nouveau valoir ses envies de départ en janvier, lorsque le marché hivernal ouvrira ses portes.