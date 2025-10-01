Real Madrid Mercato : après Saliba, clap de fin aussi pour Konaté ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Lamba confirme un gros coup de gueule d’Horneland après Guingamp

Le défenseur de l'ASSE Chico Lamba devançant un adversaire guingampais dans un duel aérien.
Raphaël Nouet
1 octobre 2025

Le défenseur de l’ASSE Chico Lamba a reconnu que son entraîneur, Eirik Horneland, avait fait trembler les murs du vestiaire après la défaite contre Guingamp (2-3) samedi.

La défaite de l’AS Saint-Etienne, samedi à domicile contre Guingamp (2-3), a douché l’enthousiasme ambiant dans le Forez. Jusque-là, les Verts réalisaient un gros début de saison et, fort de leur statut de « PSG de la Ligue 2 », ils se voyaient vivre un exercice tranquille en tête de la division. Mais EAG a jeté un froid. La faute à un manque d’envie qui a sauté aux yeux des observateurs dès le début de la rencontre. Sans surprise, cette prestation a fortement déplu à Eirik Horneland. Au Progrès, Chico Lamba a expliqué que son entraîneur avait poussé un coup de gueule dans le vestiaire.

« Le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble »

« C’est toujours difficile de subir la première défaite de la saison. Ce n’était évidemment pas notre meilleur match, donc on doit apprendre, travailler dur pendant la semaine et essayer d’aller au prochain match avec le plein d’énergie. Quand on met toute notre énergie et qu’on est connectés, l’équipe joue mieux. Sur ce match, on n’avait pas tout ça. Après le match, le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble. »

C’est effectivement le principal danger de l’ASSE cette saison. L’effectif stéphanois n’a pas d’équivalent en Ligue 2, son potentiel offensif est monstrueux mais encore faut-il le démontrer sur le terrain. La piqûre de rappel subie face à Guingamp permettra sans doute d’éviter d’autres déconvenues à l’avenir…

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Ibrahima Konaté relançant lors d'un match de Liverpool à Anfield.
Mercato...

Real Madrid Mercato : après Saliba, clap de fin aussi pour Konaté ?

Par Raphaël Nouet
Bruno Genesio et Olivier Létang en discussion avant un match du LOSC.
Ligue 1...

LOSC – OL : pour la FFF, Genesio et Létang ont vrillé pour rien !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, avant le match contre l'Ajax en Champions League.
Ligue des champions...

OM – Ajax : De Zerbi a dévoilé le tournant de la saison

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola face à Pedri lors du dernier FC Barcelone-PSG.
FC Barcelone...

Mbappé roi du Real Madrid, choc de titans pour le FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
L'expulsion de Gradit lors de Rennes-Lens.
Ligue 1...

Le Stade Rennais avantagé par l’arbitrage, c’est prouvé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, discutant avec Anthony Lopes à la fin de Toulouse-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : un coup de maître de Luis Castro validé

Par Raphaël Nouet
Le défenseur de l'ASSE Chico Lamba devançant un adversaire guingampais dans un duel aérien.
ASSE...

ASSE : Lamba confirme un gros coup de gueule d’Horneland après Guingamp

Par Raphaël Nouet
Davy Klaassen cherchant à récupérer le ballon dans les pieds d'Emerson Palmieri lors d'OM-Ajax.
Ligue des champions...

Le capitaine de l’Ajax s’incline devant l’OM

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage tendance des réseaux grâce aux supporters !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant son but avec le Real Madrid sur la pelouse de l'Atlético.
Ligue des champions...

Real Madrid : Kylian Mbappé plus fort que Cristiano Ronaldo, c’est acté !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, avec Lamine Yamal.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : des tensions entre Flick et Yamal ?

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Ligue des champions...

OM – Ajax : Benatia a un peu gâché la fête avec une annonce sombre

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique en conférence de presse avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Luis Enrique va tenter un pari osé

Par Raphaël Nouet
ASSE : le gros regret de cet ancien Vert… sur sa signature à l’OL
ASSE...

ASSE : le gros regret de cet ancien Vert… sur sa signature à l’OL

Par William Tertrin
Igor Paixao (OM)
Ligue des champions...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Marseille, c’est de la dynamite ! »

Par Bastien Aubert
OM – Ajax : Aubameyang s’enflamme et justifie encore son retour à Marseille !
Ligue des champions...

OM – Ajax : Aubameyang s’enflamme et justifie encore son retour à Marseille !

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso met les choses au clair sur l’absence de Valverde face à Almaty
Ligue des champions...

Real Madrid : Xabi Alonso met les choses au clair sur l’absence de Valverde face à Almaty

Par William Tertrin
OM – Ajax : la réaction du héros Igor Paixão après le carton marseillais
Ligue des champions...

OM – Ajax : la réaction du héros Igor Paixão après le carton marseillais

Par William Tertrin
Igor Paixao (OM)
Ligue des champions...

OM – Ajax (4-0) : les notes des Marseillais

Par Bastien Aubert
L’OM corrige l’Ajax et lance sa saison en Ligue des Champions !
Ligue des champions...

L’OM corrige l’Ajax et lance sa saison en Ligue des Champions !

Par William Tertrin
FC Nantes : un ancien Canari a été nommé sélectionneur !
FC Nantes...

FC Nantes : un ancien Canari a été nommé sélectionneur !

Par William Tertrin
OM – Ajax : gros coup dur pour Facundo Medina, sorti sur blessure
Ligue des champions...

OM – Ajax : gros coup dur pour Facundo Medina, sorti sur blessure

Par William Tertrin
Real Madrid : Vinicius a explosé contre Xabi Alonso à Almaty
Ligue des champions...

Real Madrid : Vinicius a explosé contre Xabi Alonso à Almaty

Par William Tertrin
Le nouveau logo de l’OM aurait fuité !
Ligue 1...

Le nouveau logo de l’OM aurait fuité !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet