Le défenseur de l’ASSE Chico Lamba a reconnu que son entraîneur, Eirik Horneland, avait fait trembler les murs du vestiaire après la défaite contre Guingamp (2-3) samedi.

La défaite de l’AS Saint-Etienne, samedi à domicile contre Guingamp (2-3), a douché l’enthousiasme ambiant dans le Forez. Jusque-là, les Verts réalisaient un gros début de saison et, fort de leur statut de « PSG de la Ligue 2 », ils se voyaient vivre un exercice tranquille en tête de la division. Mais EAG a jeté un froid. La faute à un manque d’envie qui a sauté aux yeux des observateurs dès le début de la rencontre. Sans surprise, cette prestation a fortement déplu à Eirik Horneland. Au Progrès, Chico Lamba a expliqué que son entraîneur avait poussé un coup de gueule dans le vestiaire.

« Le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble »

« C’est toujours difficile de subir la première défaite de la saison. Ce n’était évidemment pas notre meilleur match, donc on doit apprendre, travailler dur pendant la semaine et essayer d’aller au prochain match avec le plein d’énergie. Quand on met toute notre énergie et qu’on est connectés, l’équipe joue mieux. Sur ce match, on n’avait pas tout ça. Après le match, le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble. »

C’est effectivement le principal danger de l’ASSE cette saison. L’effectif stéphanois n’a pas d’équivalent en Ligue 2, son potentiel offensif est monstrueux mais encore faut-il le démontrer sur le terrain. La piqûre de rappel subie face à Guingamp permettra sans doute d’éviter d’autres déconvenues à l’avenir…