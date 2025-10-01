ASSE : le gros regret de cet ancien Vert… sur sa signature à l’OL

Ancien joueur de l’ASSE, Pape Diakhaté fait partie de ceux qui ont également porté le maillot du rival lyonnais. Un choix qui n’était pas sa priorité, lors de son départ du Forez à l’été 2010.

Arrivé en prêt en janvier 2010 en provenance du Dynamo Kiev, Pape Diakhaté n’a eu besoin que de quelques semaines pour marquer l’AS Saint-Étienne de son empreinte. En seulement 23 apparitions, le défenseur sénégalais a imposé son style et son leadership, au point de devenir une référence dans l’arrière-garde stéphanoise.

« L’ambiance ? C’est abusé ! »

Le joueur garde d’ailleurs un souvenir très fort de cette parenthèse verte, comme il l’a confié dans un entretien à TOP Mercato : « Mis à part Nancy, c’est la meilleure expérience humaine et footballistique que j’ai connue. Je suis arrivé dans un club familial, où les gens sont d’une extrême gentillesse, c’est rare aujourd’hui. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je me suis tout de suite senti chez moi. Et tout s’est bien goupillé avec des belles performances et des résultats. »

Ce qui l’a particulièrement marqué, c’est l’ambiance du Chaudron, qu’il place parmi les meilleures au monde : « L’ambiance ? C’est abusé ! Pour mon premier match, on était 17es et je vois le stade blindé, je me dis que ce n’est pas possible ! Quand tu gagnes, tu as l’impression que le stade tremble. Quand j’étais adversaire, je ne le vivais pas comme ça, c’était chaud évidemment, mais quand tu es dans cette équipe-là, c’est extraordinaire. Pour moi, Geoffroy-Guichard c’est une des plus belles ambiances du monde, c’est extraordinaire. »

Diakhaté voulait rester à l’ASSE, mais…

Mais l’histoire n’a pas connu le dénouement rêvé. L’option d’achat fixée à 8 millions d’euros par le Dynamo Kiev s’avère intouchable pour les finances de l’ASSE, et malgré des discussions, les dirigeants stéphanois ne parviennent pas à conserver leur défenseur. Un regret que Diakhaté assume encore aujourd’hui : « Je voulais rester à Sainté mais le club traversait des grosses difficultés financières. Je l’ai compris mais avec beaucoup d’amertume parce que je voulais vraiment rester là-bas. »

L’été suivant, c’est finalement du côté de Lyon, le rival, qu’il pose ses valises en prêt, un choix qui aurait pu être délicat après son passage chez le rival historique. Mais le joueur assure n’avoir rencontré aucun problème d’intégration : « Quand je suis parti à Lyon, je me suis vite intégré. J’ai joué dès la première semaine, contre Valenciennes. Je ne pense pas qu’avoir été à Sainté avant ait été un problème pour moi dans le vestiaire à Lyon. »