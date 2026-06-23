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FRANCE

FC Nantes Mercato : le profil de la prochaine recrue de Der Zakarian a fuité

Par Bastien Aubert - 23 Juin 2026, 18:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après avoir refusé Raphaël Lipinski, pourtant capitaine de Rodez, Michel Der Zakarian aurait ciblé un autre profil au mercato estival.

Les contours du recrutement nantais commencent à se dessiner. Après avoir décidé de ne pas donner suite au dossier Raphaël Lipinski, le FC Nantes continue de travailler sur son marché défensif. Une orientation claire semble émerger en interne autour du profil recherché par Michel Der Zakarian.

Une piste écartée, un besoin toujours présent

Le refus du défenseur de Rodez, pourtant capitaine et l’un des éléments les plus réguliers de Ligue 2, a laissé un vide dans les plans du club. Mais en interne, la réflexion ne s’est pas arrêtée là. Le staff technique continue d’orienter ses recherches vers un profil bien précis pour renforcer l’arrière-garde.

Selon les derniers échos, le FC Nantes viserait désormais un défenseur central gaucher, capable d’évoluer à la fois dans l’axe et sur le côté gauche. Un profil hybride, proche de celui de Nicolas Cozza, capable d’assurer plusieurs rôles dans une défense flexible. Mais un retour de ce dernier semble exclu, le joueur ne souhaitant pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

Une priorité tactique pour Der Zakarian

Pour Michel Der Zakarian, ce type de profil répond à un besoin clair : stabiliser une défense capable de s’adapter à plusieurs systèmes même si le 4-2-3-1 devrait être privilégié.  La polyvalence est devenue un critère central dans la construction de l’effectif, notamment dans un championnat où les ajustements tactiques sont fréquents. À ce stade, aucune piste précise n’a filtré publiquement.

Le FC Nantes explore plusieurs options sur le marché, en France comme à l’étranger, afin de trouver le joueur correspondant au mieux à ce cahier des charges. Le FC Nantes va désormais devoir avancer rapidement pour ne pas laisser filer ses cibles prioritaires. Le profil est identifié, mais la concurrence pourrait s’intensifier dans les prochaines semaines, notamment sur ce type de défenseurs polyvalents et gauchers, toujours très recherchés.

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