OM : Genesio tient trois solutions inattendues pour éviter le casse-tête

Privé de plusieurs éléments pour le déplacement à Troyes, Bruno Genesio doit puiser dans les ressources internes de l’OM. Trois jeunes défenseurs se rapprochent progressivement du groupe professionnel et pourraient profiter de ce contexte délicat.

Les minots gagnent du terrain à l’OM

Faute de recrues estivales et confronté aux pépins physiques, l’OM va devoir continuer à composer avec un effectif restreint. Une situation qui pousse Bruno Genesio à ouvrir davantage la porte aux jeunes issus du centre de formation, dans le sillage de Keyliane Abdallah, auteur d’un but en cinq apparitions.

Selon les informations de Foot Mercato, Kelyann Bezahaf, Alexi Koum et Nouhoum Kamissoko figurent encore dans le groupe olympien pour le déplacement de ce dimanche soir à Troyes. Les trois minots constituent autant de solutions supplémentaires pour un staff contraint de s’adapter.

Bezahaf peut profiter de la suspension de Weah

Parmi ces éléments prometteurs, Bezahaf semble le mieux placé pour obtenir rapidement du temps de jeu. Le latéral droit a déjà goûté à la Ligue 1 en disputant quelques minutes contre le PSG au Vélodrome, avant la trêve internationale. La suspension de Timothy Weah libère désormais une place dans le secteur défensif.

Né à Martigues en 2006, Bezahaf a rejoint la maison phocéenne en 2017. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, l’international algérien chez les jeunes a signé son premier contrat professionnel durant l’été 2026, jusqu’en 2028. Ancien joueur offensif, il a reculé avec réussite au poste de latéral, où sa polyvalence peut rendre de précieux services.

Déjà privé de plusieurs joueurs face à Troyes, Bruno Genesio pourrait également devoir faire sans Pierre-Emile Højbjerg, sorti blessé avec le Danemark. En cas de forfait, Nnadi et Kamissoko pourraient être associés au milieu. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2107076560930910360

Koum et Kamissoko attendent leur première chance

Alexi Koum et Nouhoum Kamissoko n’ont pas encore disputé la moindre minute avec l’équipe première, mais leurs convocations répétées témoignent de la confiance progressive du staff. Capable d’évoluer à gauche de la défense, Koum revient d’une saison à Valenciennes qui lui a permis de s’aguerrir en National. Le joueur de 20 ans a par ailleurs prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2029.

Kamissoko offre un profil différent. Né à Bamako en 2004, l’international malien peut évoluer dans un rôle défensif ou plus axial au milieu. Passé par Étoiles Mandé puis prêté à Châteauroux, il pourrait bénéficier des incertitudes entourant Pierre-Emile Højbjerg pour se rapprocher du onze.

Genesio contraint d’accélérer leur intégration

Dans ce contexte, l’arrivée de Bruno Genesio ouvre une fenêtre inattendue aux jeunes Olympiens. Tous ne seront pas immédiatement titulaires, mais chaque absence redistribue les cartes. Bezahaf possède une longueur d’avance, tandis que Koum et Kamissoko devront se tenir prêts à saisir la première occasion.