OM : Paixão envoyé sur le banc contre l’Olympiakos ?

Après le coup de sang d’Igor Paixão contre Troyes, une majorité des supporters de l’OM réclame sa mise sur le banc face à l’Olympiakos.

La victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Troyes (0-2), dimanche dernier, a été marquée par le coup de sang d’Igor Paixão. Auteur d’une prestation décevante, l’ailier gauche brésilien a refusé de serrer la main de son entraîneur, Bruno Genesio, au moment de sa sortie à la 87e minute. Un geste d’humeur qui n’est pas passé inaperçu et qui a suscité de nombreuses réactions chez les supporters olympiens.

Genesio dédramatise le coup de sang de Paixão

Interrogé sur cet incident en conférence de presse d’après-match, Bruno Genesio a préféré calmer le jeu et prendre la défense de son joueur. « Pour moi, ce n’est rien. Cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être frustré de sortir, peut-être frustré de son match. Je peux le comprendre. Il sait qu’il peut compter sur moi et qu’il a la confiance du groupe. Il sait qu’on a fait beaucoup de choses pour qu’il reste ici. Il n’y a rien de grave », a assuré l’entraîneur marseillais, visiblement déterminé à ne pas alimenter la polémique.

Les supporters de l’OM veulent voir Paixão sur le banc !

Mais les supporters de l’OM semblent moins indulgents que Bruno Genesio envers l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam. Dans un sondage réalisé sur le compte X de BUT! OM, nous vous avons demandé si Igor Paixão devait être relégué sur le banc des remplaçants lors du prochain match face à l’Olympiakos, prévu ce jeudi (21h) en Ligue Europa.

Même si les avis sont partagés, une majorité des supporters marseillais souhaite voir Igor Paixão débuter sur le banc des remplaçants face à l’Olympiakos. En effet, 55,9 % des votants se sont prononcés en faveur d’une mise sur le banc du Brésilien, contre 44,1 % qui souhaitent le voir titulaire. Un résultat relativement serré, mais qui montre qu’une majorité des participants au sondage attend un choix fort de Bruno Genesio après le coup de sang de son joueur contre Troyes. Reste à savoir si l’entraîneur de l’OM suivra cette tendance ou renouvellera sa confiance à l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam.