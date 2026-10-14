OM : Genesio éteint l’incendie après le coup de colère

Trois jours après la sortie colérique d’Igor Paixão à Troyes, Bruno Genesio a tenu à refermer la polémique. L’entraîneur de l’OM assure qu’il n’existe aucun problème avec son joueur, lequel a présenté ses excuses au groupe.

Genesio assure qu’il n’y a « pas de problème »

On vous en parlait mardi : la tension restait vive entre Bruno Genesio et Igor Paixão après le coup de colère du Brésilien à Troyes. À la veille du choc face à l’Olympiakos, le technicien marseillais a désormais choisi de calmer le jeu.

« Il n’y a pas de problème avec lui », a assuré Genesio au sujet de son attaquant. Une mise au point claire, trois jours après un épisode qui avait placé Paixão au cœur des discussions à Marseille. Le coach olympien ne souhaite visiblement pas laisser cet incident prendre davantage de place avant une nouvelle échéance importante.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, Genesio entend même maintenir sa confiance à un joueur actuellement en manque de certitudes. Une façon de protéger son élément, mais aussi de lui rappeler qu’il reste attendu sur le terrain.

Bruno Genesio prend la défense d’Igor Paixão après sa sortie colérique à Troyes. « Il n’y a pas de problème avec lui », assure l’entraîneur de l’OM. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2110400556116168715

Le transfert avorté à Sunderland a laissé des traces

Genesio a également apporté un élément de contexte pour expliquer la période traversée par Paixão. Le transfert avorté du Brésilien à Sunderland cet été aurait nourri une certaine frustration. Sans excuser son comportement à Troyes, cette déception permet de mieux comprendre son état d’esprit actuel.

« Il est dans une période de doute et c’est à nous de lui montrer notre confiance », a ajouté l’entraîneur marseillais. L’OM préfère donc accompagner son joueur plutôt que l’accabler. Le message est limpide : Paixão doit retrouver de la sérénité pour redevenir décisif, et le staff compte l’aider à passer ce cap délicat.

Paixão s’est excusé devant le groupe

Sur le plan sportif, l’attaquant affiche une seule passe décisive en six matches. Un rendement encore insuffisant pour un élément offensif dont Marseille attend davantage. Sa frustration semble ainsi mêler l’échec de son départ estival et des performances qui ne lui permettent pas encore de retrouver sa pleine confiance.

L’incident de Troyes a toutefois connu un premier épilogue en interne. Himad Abdelli a confirmé que Paixão avait présenté ses excuses auprès du groupe après son comportement. Un geste nécessaire pour tourner la page et éviter que cet accès de colère ne perturbe plus longtemps le vestiaire olympien.

Genesio a donc publiquement refermé le dossier tout en maintenant une exigence sportive. Désormais soutenu par son entraîneur et pardonné par ses coéquipiers, Paixão sait ce qu’il lui reste à faire : répondre sur le terrain et retrouver le rendement offensif attendu à l’OM.