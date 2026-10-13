Si Bruno Genesio a voulu apaisé les tensions autour d’Igor Paixao après sa réaction épidermique à Troyes (0-2), rien n’est encore vraiment réglé à l’OM.

L’OM a enfin retrouvé le chemin de la victoire après une série noire de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Mais le déplacement à Troyes n’a pas été totalement serein. Au-delà du résultat, l’attitude d’Igor Paixão au moment de son remplacement a attiré tous les regards.

Genesio a (encore) tendu la main à Paixao

À la 87e minute, Bruno Genesio a décidé de remplacer l’ailier brésilien par Faris Moumbagna. Visiblement frustré, Paixão a salué son remplaçant avant de poursuivre son chemin sans serrer la main de son entraîneur. Le technicien marseillais a tenté de le retenir par le bras, mais le joueur a continué vers le banc. Une scène filmée de près et rapidement commentée, alors que l’OM avait surtout besoin de retrouver de la sérénité après plusieurs semaines difficiles.

Interrogé après la rencontre, Genesio a refusé d’envenimer la situation. L’entraîneur a préféré interpréter le geste comme une réaction de frustration, liée au remplacement ou à la prestation de son joueur : « Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être de sortir, peut-être de son match. » Le coach marseillais a ensuite insisté sur sa volonté d’aider le Brésilien à retrouver son meilleur niveau : « À l’image de l’équipe, Igor a besoin de retrouver de la confiance et il peut compter sur moi pour que je le soutienne. » Un discours volontairement apaisant, alors que Paixão traverse une période compliquée sur le terrain.

Les deux hommes se sont encore évités après le match !

L’incident ne se serait toutefois pas limité au moment du remplacement. Selon L’Équipe, corroborées par les images à disposition, le coach de l’OM et Paixão se sont de nouveau évités sur la pelouse après le coup de sifflet final. Ils ont tous les deux préféré rester à distance autour du rond central, tandis que l’entraîneur allait saluer d’autres membres du club. Ces éléments alimentent l’idée que l’épisode n’est pas totalement digéré. Ils ne suffisent cependant pas à confirmer une rupture entre les deux hommes : aucune explication publique détaillée de Paixão n’a été rapportée.

Cet accrochage intervient dans un contexte particulier. Durant l’été, l’avenir de Paixão avait provoqué de fortes tensions entre la direction marseillaise et Genesio, alors que le propriétaire Frank McCourt envisageait une vente pour répondre aux contraintes financières du club. Le président Stéphane Richard avait reconnu que les discussions avaient approché un « point de rupture », tout en assurant que l’entraîneur n’avait jamais menacé de démissionner. L’OM avait finalement conservé son ailier brésilien. Paixão, lui, peine encore à justifier les attentes placées en lui. Son manque d’efficacité et ses dernières prestations ont accentué la pression autour de son début de saison.

L’Olympiakos arrive déjà au Vélodrome

Le calendrier ne laisse guère de répit à l’OM. Les Marseillais doivent recevoir l’Olympiakos en Ligue Europa jeudi, avec l’objectif de confirmer leur succès à Troyes et de retrouver une dynamique positive. Genesio devra donc gérer à la fois les choix sportifs et la nécessité de préserver l’équilibre du vestiaire.

Paixão reste un joueur important pour l’OM, mais son attitude à Troyes a ouvert un nouveau sujet de discussion. La réconciliation n’est pas officiellement remise en cause, et l’entraîneur a publiquement défendu son joueur. Reste à voir si les deux hommes pourront rapidement tourner la page et repartir sur des bases plus sereines.