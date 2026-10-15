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FRANCE

OM : gros coup dur avant l’Olympiakos

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 17:00

Malgré des billets à partir de 15 euros, l’OM devrait évoluer devant un Vélodrome partiellement vide face à l’Olympiakos.

L’OM ne pourra pas compter sur un Vélodrome à guichets fermés pour la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa. Selon La Provence, entre 57 000 et 58 000 supporters sont attendus ce jeudi soir dans l’enceinte marseillaise. Une affluence importante, mais qui est loin des plus de 67 000 places correspondant à la capacité du stade.

Des billets à prix cassé

Pour attirer davantage de supporters, l’OM avait pourtant décidé de proposer des tarifs plus accessibles que ceux habituellement pratiqués en championnat. Certaines places dans les tribunes latérales étaient disponibles à partir de 15 euros.

Malgré cet effort tarifaire, le club phocéen ne devrait donc pas retrouver les affluences les plus élevées enregistrées depuis le début de la saison. Un constat qui intervient à l’approche d’un rendez-vous européen important pour les Marseillais.

Une ambiance sous tension au Vélodrome

Au-delà de l’affluence, cette rencontre pourrait également être marquée par un contexte particulier dans les tribunes. Des tensions sont attendues en raison des relations entre certains groupes de supporters de l’Olympiakos et de l’AEK Athènes, deux clubs rivaux en Grèce.

Pour l’OM, l’enjeu sera de faire abstraction de ce contexte et de profiter du soutien de ses supporters pour réussir cette affiche européenne. Si le Vélodrome ne sera pas plein, plus de 57 000 spectateurs devraient tout de même répondre présent.

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