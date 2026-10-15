OM : le groupe de Genesio pour l’Olympiakos est tombé avec une bonne nouvelle !

Voici le groupe convoqué par l’entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, pour le match de Ligue Europa contre l’Olympiakos.

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue Europa ce jeudi (21h) avec la réception de l’Olympiakos au Vélodrome, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue. Lourdement battus sur la pelouse du Besiktas (4-1) lors de leur entrée en lice dans la compétition, les Phocéens n’ont déjà plus vraiment le droit à l’erreur et voudront décrocher leurs trois premiers points européens de la saison devant leur public. Revigorés par leur victoire sur le terrain de Troyes (0-2) le week-end dernier en Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio espèrent confirmer leur regain de forme face au club grec.

Cornelius et Hojbjerg seuls absents du groupe !

Pour ce deuxième rendez-vous européen de la saison, le coach de l’OM, Bruno Genesio, devra encore composer sans Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg. Victime d’une grave blessure à la hanche, le défenseur central canadien devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, tandis que le milieu de terrain danois poursuit sa récupération après une blessure musculaire. Sans surprise, les deux joueurs ne figurent donc pas dans le groupe convoqué par l’entraîneur marseillais pour affronter l’Olympiakos. En dehors de ces deux forfaits, Bruno Genesio peut compter sur le reste de ses joueurs retenus pour cette rencontre capitale dans la course à la qualification en Ligue Europa.

À noter le retour dans le groupe de Tadjidine Mmadi, touché avec l’équipe de France U20 pendant la trêve internationale et absent samedi dernier à Troyes.

Le groupe de l’OM : De Lange, Van Neck, Vermot – Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Koum, Meïté, Weah – Abdelli, Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi – Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixao.