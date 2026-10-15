OL – Crystal Palace (3-2) : les notes des Lyonnais après leur victoire spectaculaire

L’Olympique Lyonnais poursuit son parcours en Ligue Europa. Après son succès face à Anderlecht, l’OL a enchaîné en dominant Crystal Palace (3-2), au terme d’une rencontre animée. Corentin Tolisso, Ernest Nuamah et Pavel Sulc ont trouvé le chemin des filets pour les Gones. Découvrez les notes des joueurs lyonnais après cette deuxième journée de la phase de groupes.

OL – Crystal Palace : notre note du match

Note du match : 14/20

Plus tranchants dans la construction et appliqués défensivement en première période, les hommes de Paulo Fonseca ont longtemps réussi à contenir Crystal Palace. Les Lyonnais ont fait la différence grâce à leur efficacité offensive, avant de voir les Eagles revenir dans la partie. Malgré une fin de match plus compliquée, l’OL a conservé l’essentiel : une victoire précieuse en Ligue Europa.

Les notes des joueurs de l’OL

Greif (6/10) : longtemps peu sollicité, le Slovaque a dû attendre la frappe puissante de Pino, à la 51e minute, pour être véritablement mis à contribution. Il réalise ensuite une parade importante à la 72e minute pour préserver l’avantage lyonnais. Il ne peut rien sur le but de Kamada.

Athekame (5/10) : le latéral droit suisse a montré de l’envie, mais a aussi connu quelques absences, comme face à Lens. Il est notamment impliqué dans les difficultés défensives lyonnaises sur le but du 2-1 de Crystal Palace.

Bacher (5/10) : l’Autrichien n’a pas éprouvé de difficultés dans son duel avec Strand Larsen. Son match est néanmoins terni par sa deuxième période plus compliquée quand la pression s’est accrue.

Kluivert (6/10) : Ruben Kluivert retrouve progressivement le niveau affiché en début d’année 2026. Solide dans les duels et concentré, il a marqué des points dans un contexte où l’absence de Moussa Niakhaté pèse sur la défense lyonnaise.

Abner (5/10) : le Brésilien a plutôt bien géré son duel avec Ismaïla Sarr, malgré les interrogations que pouvait susciter cette opposition. La tâche s’est toutefois compliquée après l’entrée de Kamada, qu’il n’est pas parvenu à contenir.

Nartey (6/10) : préféré à Mads Bidstrup, le jeune Danois a montré sa qualité technique dans l’entrejeu. Moins influent après la pause, il a tout de même participé à une belle accélération lyonnaise sur l’action du troisième but. Il a été remplacé par Tessmann à la 77e minute.

Morton (4/10) : face à ses compatriotes, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas ménagé ses efforts. Généreux dans le pressing et actif dans l’entrejeu, il a néanmoins coûté le but du 3-2 par sa relance ratée.

Tolisso (6/10) : le capitaine lyonnais a ouvert le score dès la 8e minute avec un but opportuniste de renard des surfaces. Combatif, il a cependant manqué de précision dans certaines dernières passes et pris des risques dans les transitions rapides. Son but reste une contribution décisive au succès lyonnais. Sorti sur les rotules remplacé par Mad Bidstrup dans le money-time.

Merah (6/10) : préféré à Pavel Sulc au poste de meneur de jeu, Khalis Merah a apporté de la créativité. Sa subtile déviation en première intention a notamment contribué à décaler Nuamah sur le deuxième but lyonnais, juste avant la pause. Plus discret en seconde période, il a cédé sa place à Sulc à la 70e minute. Le Tchèque a ensuite inscrit le troisième but de l’OL, en véritable renard des surfaces.

Une déviation astucieuse signée Pavel Sulc 🪄3-2 #OLCRY https://t.co/FvblUaUJgx — Olympique Lyonnais (@OL) October 15, 2026

Nuamah (7/10) : très remuant, le Ghanéen a fait souffrir son adversaire direct grâce à ses accélérations. À l’origine du corner qui amène l’ouverture du score, il a surtout inscrit le deuxième but lyonnais dans le temps additionnel de la première période. Il a également été proche d’obtenir un penalty après un contact avec Kamada à la 67e minute. Il a été remplacé par Boudache à la 70e minute.

Nakamura (7/10) : le Japonais a apporté de la percussion sur le côté gauche et régulièrement mis la défense adverse en difficulté. Il a été récompensé par deux passes décisives, dont celle sur le but de Nuamah avant la pause. Sa contribution sur la réalisation de Sulc a également compté, même si le geste n’était pas volontaire.