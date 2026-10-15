OL : la compo de Fonseca pour affronter Crystal Palace

Voici la compo officielle de l’OL pour affronter Crystal Palace en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL reçoit le Crystal Palace d’un certain Pierre Sage pour la 2e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 18h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Nartey, Morton, Tolisso (cap) – Merah – Nuamah, Nakamura.