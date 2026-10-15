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FRANCE

OL : la compo de Fonseca pour affronter Crystal Palace

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 17:37
Paulo Fonseca (OL)

Voici la compo officielle de l’OL pour affronter Crystal Palace en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL reçoit le Crystal Palace d’un certain Pierre Sage pour la 2e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 18h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Nartey, Morton, Tolisso (cap) – Merah – Nuamah, Nakamura.

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