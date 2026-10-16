OM : Bruno Genesio ne décolère pas et met un gros coup de pression à ses joueurs

Après une nouvelle désillusion de l’OM face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa, Bruno Genesio n’a pas caché son agacement. Lassé de voir son équipe répéter les mêmes erreurs, l’entraîneur marseillais a poussé un sérieux coup de gueule et réclame une réaction immédiate de ses joueurs.

La patience de Bruno Genesio commence sérieusement à atteindre ses limites ! Jeudi soir, l’Olympique de Marseille a encore déçu en s’inclinant face à l’Olympiakos (0-1) au Vélodrome. Une nouvelle contre-performance qui plonge un peu plus les Phocéens dans le doute, quelques jours seulement après leur victoire à Troyes (2-0). Et cette fois, le technicien olympien n’a pas cherché à masquer sa frustration.

Avec seulement deux victoires lors de ses huit derniers matchs officiels, l’OM affiche un bilan particulièrement inquiétant. Malgré quelques séquences intéressantes, les Marseillais continuent de manquer d’efficacité et de régularité. Une situation qui commence sérieusement à exaspérer leur entraîneur.

« C’est frustrant, c’est un peu agaçant même »

Au micro de Canal+, Bruno Genesio a livré un constat sans concession sur les difficultés de son équipe : « Ça fait maintenant huit matchs, seulement deux victoires. C’est difficile de répéter quasiment les mêmes choses après les matchs. C’est frustrant, c’est un peu agaçant même. »

Des mots forts qui traduisent une véritable lassitude. Car au-delà des résultats, c’est surtout l’absence de progrès suffisamment visibles qui inquiète l’ancien entraîneur du LOSC. Les matchs passent, les erreurs se répètent et Marseille peine toujours à trouver la bonne formule pour relancer sa saison.

Face à l’Olympiakos, les Olympiens ont pourtant eu des opportunités de revenir au score. Mais comme trop souvent ces dernières semaines, le manque de réalisme a fini par coûter cher. Une nouvelle désillusion que Genesio ne semble plus disposé à accepter.

Genesio hausse le ton : « On doit avancer plus vite »

Et le technicien marseillais ne s’est pas arrêté là. Conscient que le temps commence à jouer contre son équipe, il a également rappelé que son staff était désormais en place depuis quatre mois. Une manière d’assumer sa part de responsabilité, mais aussi d’envoyer un message particulièrement clair à son vestiaire.

« Il faut encore travailler beaucoup plus et faire beaucoup plus. Il y a des explications aussi, mais maintenant ça fait quatre mois qu’on est là, nous, le staff. On doit avancer plus vite. »

Le message est limpide : les excuses ne suffisent plus. Bruno Genesio attend désormais des actes, davantage d’exigence et surtout des résultats. Si l’entraîneur olympien ne pointe aucun joueur individuellement, ses déclarations ressemblent à un véritable avertissement collectif.

Avec deux défaites en deux journées de Ligue Europa et une situation déjà délicate en championnat, l’OM ne peut plus se permettre de perdre du temps. Le prochain déplacement à Angers s’annonce donc particulièrement important pour tenter d’enclencher enfin une dynamique positive.

Une chose est certaine : Bruno Genesio commence à perdre patience. Et si ses joueurs ne réagissent pas rapidement, la pression pourrait encore monter d’un cran sur la Canebière.