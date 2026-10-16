OM : Himad Abdelli retourne sa veste aux critiques et met tout le monde d’accord !

Longtemps critiqué et même poussé vers la sortie par une partie des supporters de l’OM, Himad Abdelli est peut-être en train de renverser la tendance. Malgré la défaite face à l’Olympiakos (0-1) en Ligue Europa, le milieu de terrain algérien a livré une prestation intéressante, statistiques à l’appui. De quoi faire évoluer les avis sur un joueur dont les qualités pourraient finalement rendre de précieux services à Bruno Genesio !

Et si Himad Abdelli était finalement une bonne surprise pour l’Olympique de Marseille ? Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain algérien cristallise les critiques. Jugé insuffisant pour les ambitions du club phocéen, régulièrement pointé du doigt après les mauvaises performances collectives, l’ancien Angevin ne faisait plus vraiment l’unanimité auprès des supporters.

Certains réclamaient même ouvertement son départ, estimant que son profil ne correspondait pas aux exigences d’un club comme l’OM. Mais le football va vite, et Abdelli semble bien décidé à faire changer les mentalités !

Jeudi soir, malgré la nouvelle désillusion européenne face à l’Olympiakos, le milieu marseillais a montré un visage bien plus convaincant. Une prestation qui mérite d’être soulignée dans une équipe pourtant en grande difficulté.

Abdelli répond aux critiques avec des statistiques impressionnantes !

Si l’OM n’a pas réussi à éviter une deuxième défaite consécutive en Ligue Europa, Himad Abdelli a personnellement livré une copie plutôt solide. Et ses statistiques témoignent de son activité au cœur du jeu marseillais.

En 90 minutes, l’international algérien a touché 81 ballons et affiché 87 % de passes réussies. Mais c’est surtout dans les duels que sa prestation interpelle : sept remportés sur neuf disputés, deux dribbles réussis sur deux tentés et deux tacles gagnés sur trois.

À cela s’ajoutent quatre récupérations, preuve de son implication dans le travail défensif.

Des chiffres qui contrastent avec les critiques parfois très sévères dont il fait l’objet. Car même si Abdelli n’a pas réussi à faire basculer la rencontre, il a montré qu’il pouvait apporter de la justesse, de l’engagement et une certaine maîtrise technique dans l’entrejeu.

Et dans une période où l’OM manque cruellement de certitudes, ce type de prestation pourrait bien changer la perception de certains supporters.

Un joueur critiqué qui pourrait finalement devenir précieux pour Genesio

Évidemment, une bonne prestation ne suffit pas à effacer toutes les interrogations autour d’Himad Abdelli. Le milieu algérien possède certaines limites, notamment dans sa capacité à faire des différences régulièrement au plus haut niveau. Mais faut-il pour autant considérer qu’il n’a pas sa place dans cet effectif marseillais ?

Pas forcément. Car lorsqu’il évolue à 100 % de ses capacités, Abdelli peut apporter un équilibre intéressant à l’entrejeu olympien. Sa qualité technique, sa capacité à conserver le ballon sous pression et son implication dans les duels constituent autant d’arguments en sa faveur.

Face à l’Olympiakos, il a notamment remporté 78 % de ses duels, l’un des meilleurs pourcentages de la rencontre. Une statistique qui illustre son engagement et sa capacité à répondre présent dans un match disputé.

Et dans un collectif qui peine à trouver de la stabilité, Bruno Genesio aurait tort de se priver d’un joueur capable d’apporter ce type de garanties.

Abdelli est-il en train de faire changer d’avis les supporters de l’OM ?

C’est peut-être le principal enseignement de cette rencontre. Longtemps considéré comme un joueur dont l’OM devait se séparer, Himad Abdelli montre progressivement qu’il peut avoir son utilité dans le projet marseillais.

Certes, l’international algérien ne deviendra pas nécessairement le patron du milieu de terrain olympien. Mais tous les joueurs d’un effectif n’ont pas besoin d’être des stars pour apporter quelque chose à une équipe.

Et Abdelli possède justement ce profil de joueur capable de rendre de précieux services, à condition d’être utilisé dans un rôle adapté à ses qualités.

La défaite contre l’Olympiakos ne doit donc pas faire oublier sa prestation individuelle. Même si les supporters marseillais restent logiquement exigeants, certains pourraient désormais revoir leur jugement sur un joueur souvent condamné un peu trop rapidement.

Une chose est certaine : Himad Abdelli a marqué des points jeudi soir. Et s’il parvient à enchaîner ce type de performances, celui que beaucoup voulaient voir partir pourrait bien devenir une solution importante pour Bruno Genesio. À Marseille, les critiques vont vite, mais les bonnes prestations peuvent aussi tout changer !