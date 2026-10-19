À LA UNE DU 19 OCT 2026
[20:40]PSG Mercato : gros coup de froid pour l’avenir de Kvaratskhelia
[20:20]OM : coup de tonnerre avant Sturm Graz, une grosse absence annoncée !
[20:00]RC Lens : après Ganiou, un autre forfait déjà acté en défense pour Bruges !
[19:40]ASSE : Puel en remet une couche sur la montée ratée des Verts contre Nice
[19:20]OM Mercato : coup dur pour le prix de Paixão, son futur club déjà identifié ?
[19:00]PSG Mercato : après Barcola, Paris vers une nouvelle vente historique avec Doué ?
[18:40]RC Lens : Benjamin Parrot vers un nouveau défi
[18:20]ASSE Mercato : Annan galère en Roumanie !
[18:00]FC Nantes : le rachat toujours dans l’impasse, le clan de Paulo Tavares sort du silence !
[17:40]OM Mercato : le meilleur gardien de Ligue 2 à Marseille l’été prochain ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : coup dur pour le prix de Paixão, son futur club déjà identifié ?

Par William Tertrin - 19 Oct 2026, 19:20
Igor Paixao (OM)

L’OM pourrait devoir revoir ses exigences pour Igor Paixão, tandis que Leeds United surveille toujours la situation de l’ailier brésilien en vue du mercato estival 2027.

L’avenir d’Igor Paixão pourrait bien s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. Retenu par l’OM lors du dernier mercato estival, l’ailier brésilien reste dans le viseur de Leeds United, qui pourrait revenir à la charge si les exigences financières du club phocéen diminuent.

L’OM ne veut pas perdre Paixão cet hiver

Selon Pete O’Rourke, journaliste pour Football Insider, Leeds United continue de suivre attentivement la situation de l’ancien joueur du Feyenoord. Le club anglais avait déjà tenté de recruter le Marseillais, sans parvenir à trouver un accord en raison du montant réclamé par l’OM (50 millions d’euros).

Pour autant, un départ dès janvier semble peu probable. Marseille ne souhaiterait pas se séparer d’un joueur important en pleine saison, tandis que son prix reste un obstacle pour les prétendants anglais.

« Si le prix demandé par Marseille pour Paixão baisse lors des prochains mercatos, un accord pourrait potentiellement être conclu », explique le journaliste. Une nouvelle offensive de Leeds serait donc davantage envisageable à l’été 2027.

Leeds, futur club d’Igor Paixão ?

Leeds United apparaît comme un candidat sérieux pour accueillir le Brésilien, mais rien n’est encore acté. Le club de Premier League devra notamment convaincre l’OM de revoir ses exigences à la baisse pour espérer boucler l’opération.

De son côté, Igor Paixão conserve plusieurs mois pour retrouver de l’efficacité et faire grimper sa valeur marchande. Ses performances d’ici la fin de la saison pourraient peser lourd dans les négociations, alors qu’il vient seulement de marquer son premier but de la saison face à Angers ce week-end.

Pour Marseille, l’enjeu sera de trouver le bon équilibre entre les impératifs économiques et la volonté de réaliser une belle vente. Leeds est donc une piste crédible pour l’été prochain, mais pas encore le futur club officiellement connu d’Igor Paixão.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OM
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot