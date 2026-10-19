OM Mercato : coup dur pour le prix de Paixão, son futur club déjà identifié ?

L’OM pourrait devoir revoir ses exigences pour Igor Paixão, tandis que Leeds United surveille toujours la situation de l’ailier brésilien en vue du mercato estival 2027.

L’avenir d’Igor Paixão pourrait bien s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. Retenu par l’OM lors du dernier mercato estival, l’ailier brésilien reste dans le viseur de Leeds United, qui pourrait revenir à la charge si les exigences financières du club phocéen diminuent.

L’OM ne veut pas perdre Paixão cet hiver

Selon Pete O’Rourke, journaliste pour Football Insider, Leeds United continue de suivre attentivement la situation de l’ancien joueur du Feyenoord. Le club anglais avait déjà tenté de recruter le Marseillais, sans parvenir à trouver un accord en raison du montant réclamé par l’OM (50 millions d’euros).

Pour autant, un départ dès janvier semble peu probable. Marseille ne souhaiterait pas se séparer d’un joueur important en pleine saison, tandis que son prix reste un obstacle pour les prétendants anglais.

« Si le prix demandé par Marseille pour Paixão baisse lors des prochains mercatos, un accord pourrait potentiellement être conclu », explique le journaliste. Une nouvelle offensive de Leeds serait donc davantage envisageable à l’été 2027.

Leeds, futur club d’Igor Paixão ?

Leeds United apparaît comme un candidat sérieux pour accueillir le Brésilien, mais rien n’est encore acté. Le club de Premier League devra notamment convaincre l’OM de revoir ses exigences à la baisse pour espérer boucler l’opération.

De son côté, Igor Paixão conserve plusieurs mois pour retrouver de l’efficacité et faire grimper sa valeur marchande. Ses performances d’ici la fin de la saison pourraient peser lourd dans les négociations, alors qu’il vient seulement de marquer son premier but de la saison face à Angers ce week-end.

Pour Marseille, l’enjeu sera de trouver le bon équilibre entre les impératifs économiques et la volonté de réaliser une belle vente. Leeds est donc une piste crédible pour l’été prochain, mais pas encore le futur club officiellement connu d’Igor Paixão.