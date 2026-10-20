Real Madrid : le verdict est tombé pour Vinicius face à la concurrence

En difficulté ces dernières semaines, Vinicius Junior voit Yan Diomandé monter sérieusement en puissance au Real Madrid. À la veille de défier le RB Leipzig en Ligue des Champions, José Mourinho a tranché entre ses deux ailiers.

Vinicius reste titulaire contre Leipzig

La hiérarchie ne sera pas bouleversée dès mercredi soir. Malgré la mauvaise passe traversée par Vinicius Junior, José Mourinho a annoncé sa titularisation sur le côté gauche contre le RB Leipzig. Un choix fort alors que le Brésilien ne met quasiment plus un pied devant l’autre et que Yan Diomandé prend progressivement ses marques au Real Madrid.

« Demain, Vinicius jouera à l’aile gauche. Yan ne sait pas s’il jouera demain ou non, alors imagine un peu », a déclaré le technicien madrilène en conférence de presse. Mourinho maintient donc sa confiance à son ailier brésilien pour ce rendez-vous européen, sans pour autant lui offrir une immunité à plus long terme.

Mourinho adresse un avertissement très clair

Si Vinicius conserve sa place dans le onze de départ, son entraîneur refuse de le présenter comme un joueur protégé par son statut. « Seul l’emblème du club est intouchable. Ce qui rend les joueurs intouchables, ce n’est pas le brassard, leur statut ou leur ancienneté, mais leur niveau sur le terrain », a insisté Mourinho dans une déclaration relayée par Actu Foot.

Le message dépasse le seul cas de l’international brésilien. Dans un club où la concurrence reste permanente, le passé et la réputation ne garantissent rien. Cette sortie intervient également à quelques jours du Clasico, déjà accompagné d’un climat tendu autour de l’arbitrage sur Real Madrid TV.

« Le Real va jouer face à 17 arbitres » : des propos très offensifs ont été entendus sur Real Madrid TV à quelques jours du Clasico. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2112519589506499012

Diomandé pousse déjà très fort

Le choix de Mourinho n’efface pas la montée en puissance de Yan Diomandé. Le jeune ailier reste sur deux rencontres particulièrement convaincantes avec deux buts et une passe décisive. Une efficacité qui alimente désormais la concurrence à gauche, même si son entraîneur ne lui a donné aucune garantie concernant le match contre Leipzig.

Cette dynamique change néanmoins la donne au sein de l’effectif. Diomandé n’est pas encore installé comme un titulaire indiscutable, mais il possède désormais des arguments concrets pour réclamer davantage de temps de jeu. Ses performances récentes expliquent aussi pourquoi sa valeur sur le marché fait déjà beaucoup parler.

Une pression nouvelle sur le Brésilien

Pour Vinicius Junior, la rencontre européenne ressemble donc à une occasion de reprendre la main. Sa titularisation constitue une marque de confiance immédiate, pas un blanc-seing. Mourinho l’a dit sans détour : seul le rendement sur le terrain permettra de conserver durablement une place dans son équipe.

Alors que l’avenir de Vinicius à Madrid reste régulièrement commenté, la concurrence de Diomandé ajoute une pression sportive très concrète. Le Brésilien débutera bien contre Leipzig, mais la hiérarchie pourrait rapidement évoluer si son jeune coéquipier poursuit sur sa lancée.