ASSE, LOSC – Mercato : Galtier éteint la rumeur Ruffier

Cité récemment au LOSC en cas de départ de l’ASSE au mercato, Stéphane Ruffier (33 ans) n’est pas dans les plans de Christophe Galtier cet été.

Le LOSC a réussi à moitié ses débuts en L1 hier contre le Stade Rennais. Malgré l’ouverture du score de Jonathan Bamba juste avant la pause, les hommes de Christophe Galtier ont été rejoints en seconde période sur un but de filou de Damien Da Silva (1-1).

C’est terminé entre les Dogues et le @staderennais. Le LOSC démarre par un nul face à un concurrent direct. Rendez-vous dimanche contre le @StadeDeReims 👊#LOSCSRFC 1-1 | ⏱ 90’+4 pic.twitter.com/yLCWjmhRrA — LOSC (@losclive) August 22, 2020

« Sur la première période, on a marqué un beau but sur notre temps fort. J’ai trouvé notre première mi-temps intéressante. L’équipe était bien équilibrée. On ouvre le score, on joue à 11 contre 10, et, si nous étions rentrés à la pause à 11, ça aurait été dur pour Rennes, a admis le coach du LOSC. On a beaucoup souffert lors de la seconde période. La déception, c’est le match nul, mais surtout d’avoir pris ce carton rouge. On a eu souvent le monopole assez haut mais on s’est créé très peu de situations. Mais c’est un peu normal, il y a des automatismes à trouver et l’adversaire était Rennes. »

Galtier n’a jamais pensé ni échangé avec Ruffier

En marge de cette rencontre, Galtier a réagi à la rumeur d’un intérêt pour Stéphane Ruffier (33 ans). « Notre gardien est Mike Maignan. J’en suis très content. En aucun cas je n’ai pensé à Stéphane Ruffier, ni échangé avec lui », a démenti l’ancien entraîneur de l’ASSE.