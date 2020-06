ASSE, OL : le PSG donne les dates des deux finales de Coupes !

true

Via un communiqué, sur son site officiel, le PSG vient de confirmer les dates des deux finales de Coupes. Celle de la Ligue (OL) et de France face à l’ASSE.

Depuis des mois, et la cacophonie qui sévit dans le monde du football français, plus rien ne semble étonnant. Et notamment le discrédit qui entoure les institutions que sont la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Ainsi, alors que les deux dates des finales de Coupes nationales (France et Ligue) n’ont toujours pas été rendues officielles par les instances, le PSG s’en charge ! Au travers d’un communiqué publié il y a quelques minutes sur son site officiel.

« Lundi, les Rouge et Bleu retrouveront le Centre Ooredoo pour les prémices de la nouvelle saison, et préparer les échéances de la précédente. Une situation unique dont voici les premiers contours.

Ce lundi 22 juin, les joueurs du Paris Saint-Germain ont rendez-vous au Centre Ooredoo pour lancer le nouvel exercice qui se profile. Fait inédit, plusieurs échéances de la saison écoulée sont encore à disputer, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Engagé dans les deux finales de coupes nationales, le club de la capitale affrontera Saint-Etienne et Lyon les 24 et 31 juillet, respectivement en finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. Deux affiches de haut niveau qui permettront aux Parisiens de préparer la suite de l’UEFA Champions League 2019-2020. »

Reste à savoir quand la FFF et la LFP daigneront donner une date officielle…