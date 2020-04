ASSE, OL, PSG : les finales de Coupes retardées et avec des supporters ?

true

Au contraire de la Ligue 1, les finales de Coupes nationales pourraient permettre à l’ASSE, l’OL et le PSG d’avoir leurs supporters au Stade de France.

Ce pourrait être l’une des rares, très rares bonnes nouvelles en ces temps compliqués pour les supporters de football. Eux qui ont bien compris qu’en Ligue 1 et en Ligue 2, et surtout depuis la date du déconfinement (11 mai) donnée par le président Macron hier soir, la reprise se ferait sans eux. Avec des matches à huis clos. Pour ceux de l’ASSE, de l’OL et du PSG, ils s’imaginaient aussi devoir sacrifier la finale de Coupe, qu’elle soit de France ou de la Ligue, au Stade de France.

La tendance était au report fin juillet

Comme on a pu l’apprendre hier, deux dates ont déjà été données pour ces événements : le 17 juin pour la Coupe de la Ligue, entre l’OL et le PSG, et le 11 juillet avec le match ASSE-PSG. Or, et c’était déjà une tendance hier soir, il était déjà question de décaler les deux rencontres à la fin du mois de juillet. Et ce pour une raison simple : cela permettrait aux supporters des trois équipes concernées de soutenir leurs protégés.

Ce qui, de toute évidence, et si les conditions sanitaires sont respectées, ne ferait pas de mal au football.