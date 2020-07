FC Barcelone : Cristiano Ronaldo prépare une riposte monumentale à Lionel Messi

true

Lionel Messi (33 ans) a remporté le titre de Pichichi pour la septième fois de sa carrière, au FC Barcelone. Cristiano Ronaldo (35 ans) n’a pas dit son dernier mot à la Juve.

Lionel Messi (33 ans) a terminé la saison en Liga de la meilleure des manières. L’attaquant argentin du FC Barcelone l’a en effet clôturé avec 25 buts et 21 passes décisives à son actif, ce qui fait notamment de lui le Pichichi de l’exercice écoulé. « La Pulga » est aussi le premier joueur à décrocher pour la septième fois ce titre devant Telmo Zarra (1945, 46, 47, 50, 51, 53). « Sans Cristiano Ronaldo, c’est quand même plus facile », fait observer L’Équipe dans son édition du jour.

Le quotidien sportif ne croit pas si bien dire. En Italie, l’attaquant de la Juventus Turin bout d’impatience à l’idée de répondre au nouvel exploit de son grand rival argentin. Surtout, CR7 sait qu’il a dans ses mains une réponse toute trouvée pour balayer son ultime prouesse. Il peut en effet devenir le premier joueur de l’histoire à remporter le Soulier d’or dans trois championnats différents : en Premier League avec Manchester United (2008), en Liga avec le Real Madrid (2011, 2014, 2015) et donc potentiellement en Serie A avec la Juve.

CR7 a encore cinq matches pour dépasser Lewandowski

Pour l’instant, seuls deux joueurs ont réussi à remporter le Soulier d’or dans deux championnats différents : Cristiano Ronaldo, et Luis Suarez, avec Liverpool (2014) et le FC Barcelone (2016). La tâche qui attend CR7 reste néanmoins de taille. Avec 28 réalisations à son compteur personnel, il doit non seulement dépasser Ciro Immobile (Lazio, 29 buts) mais aussi et surtout Robert Lewandowski (Bayern Munich, 34 buts), qui en a terminé de sa saison en Bundesliga. Ronaldo, lui, a encore cinq matches pour faire mieux.