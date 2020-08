FC Barcelone, Real Madrid : l’avenir de Messi et la dernière lubie Mercato de Zidane agitent l’Europe

true

La presse européenne semble focalisée sur les rumeurs de départ de Lionel Messi au FC Barcelone. Au Real Madrid, le mercato bat aussi son plein.

Le FC Barcelone va mal. Rossé par le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8), le club catalan devrait bientôt annoncer officiellement le départ de Quique Setién. Lionel Messi (33 ans) fera-t-il partie de la grande lessive ? A priori non, mais les dernières nouvelles ne sont pas réjouissantes puisque l’attaquant argentin serait tellement déçu de la situation actuelle qu’il serait enfin ouvert à aller voir ailleurs cet été.

Ce détail n’est pas passé inaperçu en Italie, où La Gazzetta dello Sport relance l’intérêt de l’Inter Milan à l’égard de « La Pulga » ce lundi. Le quotidien italien évoque aussi le fait que Pep Guardiola ait demandé aux dirigeants de Manchester City de tout faire pour recruter son ancien crack en Catalogne. En Espagne, l’avenir de Messi est aussi largement évoqué. Au même titre que la crise qui agite le FC Barcelone et la nouvelle brillante qualification du Real Madrid en Youth League.

Zidane focalisé sur Upamecano… depuis 2015 !

Marca et AS font leurs gros titres sur ce sujet mais le deuxième journal cité parle aussi de la nouvelle lubie de Zinédine Zidane au Mercato : Dayot Upamecano. A 21 ans, le défenseur central du RB Leipzig est devenu la cible prioritaire de ZZ cet été, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2023 et qu’il coûte 45 millions d’euros. AS précise que le stoppeur français est dans le viseur du coach du Real Madrid depuis 2015 puisqu’il faisait partie de la même équipe que son fils Luca en Bulgarie lors de l’Euro U17. Depuis, Zidane n’a jamais perdu sa trace.