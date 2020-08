Juventus – Mercato : Pirlo a fait une promesse à CR7 et veut piocher à Madrid

true

Le nouvel entraîneur de la Juventus Turin Andrea Pirlo a parlé avec Cristiano Ronaldo pendant ses vacances pour évoquer avec lui son futur rôle et la suite du mercato.

La Juventus Turin est loin du fiasco du FC Barcelone. Même si la Vieille Dame n’a pas subi l’humiliation des Blaugrana contre le Bayern Munich (2-8), elle va pourtant devoir revoir sa stratégie pour peser plus en Europe la saison prochaine.

Pour ce faire, Andrea Pirlo a posé ses valises sur le banc afin de remplacer le décevant Maurizio Sarri. Jamais encore entraîneur, le champion du monde 2006 sera devant le plus grand défi de sa carrière et a déjà commencé à plancher sur les contours de sa mission. La première est de convaincre Cristiano Ronaldo de rester à ses côtés en 2020-2021.

Pirlo veut donner plus de liberté à Ronaldo

La Gazzetta dello Sport fait ainsi savoir que Pirlo a contacté CR7 (35 ans) pendant ses vacances afin de le rassurer sur le projet qu’il comptait mettre en place sur le plan sportif. En détails, il lui a indiqué qu’il le libérerait plus sur le front de l’attaque afin qu’il se sent plus à son aise dans ses mouvements. À ce titre, le nouvel entraîneur de la Juve lui a promis de recruter un vrai avant-centre, à piocher parmi Arkadiuz Milik, Alexandre Lacazette ou Edin Dzeko. Aucun ne viendra pour faire de l’ombre à Ronaldo.

En plus, ce même Pirlo compte muscler son entrejeu et pourrait miser sur Thomas Partey, qui fait les beaux jours de l’Atlético Madrid. Pour recruter le milieu ghanéen, le Corriere dello Sport précise que le club piémontais a proposé en échange Frederico Bernardeschi, Sami Khedira ou encore Douglas Costa.