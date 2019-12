Juventus : un nouveau trophée et une nouvelle coupe pour Cristiano Ronaldo

Hier, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de l’année 2019 aux Globe Soccer Awards. Et il en a profité pour montrer sa nouvelle coupe de cheveux.

Après le Ballon d’Or, qui a sacré Lionel Messi, les Globe Soccer Awards ont élu Cristiano Ronaldo meilleur joueur de la planète hier. La cérémonie organisée à Dubaï par l’ECA (Association européenne des clubs) et l’agence européenne des agents de joueurs, a permis de découvrir la nouvelle coupe de cheveux de CR7.

Cristiano Ronaldo :

« Merci à ma famille, mes coéquipiers à la Juventus et en sélection et à ceux qui me supportent tous les jours. C’est un honneur d’être ici une nouvelle fois et j’espère regagner ce prix l’année prochaine ». #GlobeSoccerAwards pic.twitter.com/yzvq98V1b8

— JUVE FAN INFO FRANCE 🇫🇷 (@JuveFanInfoFR) December 29, 2019