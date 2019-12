Juventus : une mannequin russe confie avoir recalé Cristiano Ronaldo

false

Si Cristiano Ronaldo semble avoir désormais trouvé le bonheur avec Georgina Rodriguez, la star de la Juventus a su profiter de la vie.

Entre Georgina Rodriguez ou Irina Shayk, Cristiano Ronaldo a régulièrement été accompagné par des femmes sublimes. La star portugaise ne s’est d’ailleurs jamais privé de quelques aventures agréables.

Mais même avec corps d’athlète et son statut de star mondiale, Cristiano Ronaldo trouve des femmes qui savent lui dire non. Viktoria Odintcova, sublime mannequin russe, a en effet confié dans l’émission Makarena avoir repoussé « il y a longtemps » une tentative d’approche de CR7. « Il m’a écrit: « Salut, comment vas-tu? ». J’ai supprimé le message et je n’ai pas répondu », a expliqué la jolie russe.

Viktoria Odintcovaa ensuite expliqué avoir été refroidie par la réputation de coureur de jupons de Cristiano Ronaldo. « Je ne lui ai pas donné de chance ! Je connais d’autres filles à qui il a écrit, alors j’ai compris tout de suite », a-t-elle confié.