OL, PSG : incroyable scénario pour la Ligue des Champions !

L’UEFA aurait déjà prévu un plan précis afin que la Ligue des Champions aille à son terme. Pour l’OL et le PSG, un tournoi à 8 se prépare !

A l’heure actuelle, ils sont encore deux clubs français à être concernés par la Ligue des Champions. Le PSG, déjà qualifié, pour les quarts de finale, et l’OL qui, lui, attend d’affronter la Juventus Turin en 8e de finale retour de l’épreuve. Un problème, toutefois, en raison de l’épidémie du coronavirus : aucune date n’est encore arrêtée pour la suite.

On sait que le comité exécutif de l’UEFA se réunira, en visioconférence, jeudi prochain, avec les secrétaires généraux des 55 associations membres. Et selon les informations de la BBC, la Ligue des Champions et la Ligue Europa pourraient bel et bien aller au bout. Objectif de l’instance ? Faire tout jouer avant la fin du mois d’août et la grande finale de la Ligue des champions, le 29 août à Istanbul. La Ligue Europa ? Trois jours plus tôt à Gdansk.

Quarts et demies sur un seul match

Pour y parvenir : programmer les quarts et demi-finales sur le format habituel, match aller et retour, en juillet et en août. Puis, et ce n’est pas le moins étonnant, un grand tournoi final à 8 en Turquie aurait lieu sur une semaine. Quarts de finale et demies-finales se disputeraient sur un match sec. En somme, du jamais vu…