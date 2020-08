OM – Mercato : Boujellal a une stratégie redoutable pour financer le transfert de Messi !

true

Mourad Boudjellal n’a pas abandonné l’idée de racheter l’OM et reste fidèle à Mohamed Ajroudi pour mener ce projet. Avec Zinédine Zidane dans ses valises ?

La rumeur était fondée : Mourad Boudjellal a encore l’intention de racheter l’OM. Comme indiqué hier, l’ancien président du RC Toulon a donné une longue interview dans La Provence du jour pour expliquer son nouveau projet. Surprise : Boudjellal n’entend pas se défaire de Mohamed Ajroudi malgré certaines critiques sur sa manière de faire cet été.

Mieux, l’ancien éditeur rêve de Zinédine Zidane sur le banc de l’OM. « Sur l’entraîneur, je suis très clair : Villas-Boas est très bon, concède-t-il. Mais pour moi, il y a une seule personne qui a un destin ici… Si demain j’étais président de l’OM, je dormirais devant la porte de Zinédine Zidane. Je ne pourrais pas ne pas essayer. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter. Mais on n’en est pas encore là, je n’ai pas de légitimité pour l’instant. »

En tout cas, Boudjellal pense avoir assez de légitimité pour évoquer le cas Lionel Messi. S’il annonce d’emblée que le génial attaquant du FC Barcelone (33 ans) n’est pas un joueur qu’il essayera de recruter à l’OM en cas de rachat, l’intéressé s’est déjà penché sur la question.

« Un maillot OM floqué Messi, et déjà 85 € de moins sur son prix »

« Ce n’est pas du tout un joueur que je ferai venir à Marseille : Lionel Messi à l’OM, c’est cadeau, explique-t-il. Son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n’apporterait ni engouement, ni produit nouveau… Oui, c’est plus cher que Jonny Wilkinson, mais ça rapporte beaucoup plus aussi. Le vrai prix d’un joueur, c’est la différence entre ce qu’il coûte et ce qu’il rapporte. Si vous voyez un maillot OM avec Messi floqué dessus, vos l’achetez ? Ça fera déjà 85 euros de moins sur son prix… Quel serait le taux de remplissage du Vélodrome avec Messi ? Et l’image du club en termes de produits publicitaires ? On n’a pas compris dans ce club qu’on peut amortir le recrutement de grands joueurs et même de gagner de l’argent avec. »