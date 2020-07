OM, RC Lens, Girondins – Mercato : le Stade Rennais débarque pour Cuisance !

true

Déjà convoité par l’OM, le RC Lens et les Girondins de Bordeaux, Michaël Cuisance (Bayern Munich, 20 ans) intéresse le Stade Rennais et le FC Metz.

Rarement un joueur avait autant fait l’unanimité en France. Remplaçant de luxe au Bayern Munich, Michaël Cuisance suscite un intérêt à des degrés différents de plusieurs clubs de L1. Ces dernières semaines, on a ainsi appris que l’OM, le RC Lens ou encore les Girondins de Bordeaux avaient tenté, tôt ou tard, de se manifester autour de son entourage. Cette prise de contact était tellement concrète que Cuisance a même dû éclaircir son avenir en personne.

« J’ai vu les clubs, c’est flatteur, a-t-il ainsi déclaré le 18 juillet dernier. Mais aujourd’hui, je reste focus sur ce que je dois faire. Et mon projet au Bayern. Un jour, quand je serai en A, les Français me connaîtront (rire). C’est mon objectif. Je suis au Bayern : une fois que j’y jouerai régulièrement, si je bosse, pourquoi je n’y croirais pas ? J’ai envie de plus jouer, de m’imposer. J’ai besoin d’enchaîner les matches, d’avoir des stats. C’est une vraie famille, ici. Après, il y a des fois où tu ne peux pas contrôler des choses. »

Cinq clubs de L1 se sont lancés aux trousses de Cuisance !

Ce vendredi, L’Équipe relance le dossier Cuisance en expliquant que l’OM devrait profiter de son match amical contre le Bayern Munich (16h) pour poursuivre les négociations autour d’un joueur qu’André Villas-Boas apprécie beaucoup. Le coach de l’OM n’est pas le dernier en L1 à être conquis par le milieu polyvalent. Le quotidien sportif ajoute le FC Metz et le Stade Rennais à la liste des courtisans du Bavarois. « Les deux clubs sont positionnés pour accueillir l’ex-joueur de Mönchengladbach (2017-2019) de manière plus ou moins pressante », glissent nos confrères. Cela ferait donc aujourd’hui cinq clubs prêts à accueillir le joueur de 20 ans.