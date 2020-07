PSG – Mercato : Neymar a mis Messi dans une impasse au FC Barcelone

true

Si Lionel Messi est toujours aussi envieux de faire revenir Neymar au FC Barcelone, l’attaquant brésilien du PSG (27 ans) aimerait un geste fort des dirigeants blaugrana.

Le PSG a remporté hier la 13e Coupe de France de son histoire en dominant une valeureuse équipe de l’ASSE (1-0). Mal payés, les hommes de Claude Puel auraient même pu ouvrir le score si Denis Bouanga n’avait pas trouvé le poteau dans les premières minutes. Neymar, lui, a aussi trouvé la transversale mais avec un certain succès puisque le ballon qu’il a récupéré suite à un raid de Kylian Mbappé s’est transformé en but (1-0). On pouvait alors s’attendre à une domination sans partage du PSG, avec une prise en main de Neymar dans le jeu.

Rien de tout cela ne s’est produit : l’ASSE a bien muselé la star brésilienne, qui a donné l’impression de manquer de jus. Cette impression n’a pas empêché la relance des rumeurs à propos de son futur. Mundo Deprotivo explique en effet que Neymar (27 ans) a toujours envie de revenir au FC Barcelone. Malgré les résultats difficiles du club catalan, le grand ami de Lionel Messi maintient le contact avec l’attaquant argentin mais attend bien plus pour quitter le PSG.

Messi ne peut pas délier les cordons de la bourse du Barça

Le dossier s’annonce très compliqué. « Neymar attend un geste du Barça, explique la publication espagnole. Il reste un objectif du club au mercato. Mais à l’heure actuelle, les circonstances économiques générées par la pandémie de coronavirus ont freiné les plans. » Même Messi ne semble donc pas en mesure de convaincre ses dirigeants de délier les cordons de la bourse pour recruter son ancien compère. Surtout quand on connaît les dernières relations tendues en interne.