ASSE : le premier effet Eirik Horneland est identifié

Vendredi dernier, en Ligue 1, l’ASSE est allée prendre un point sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-1). Alors que les Verts étaient menés au score. Un effet Eirik Horneland ?

Ce n’est certes pas encore brillant. Car en Ligue 1, cette saison, les joueurs de l’ASSE n’ont récolté loin du stade Geoffroy-Guichard que deux petits points. Un sur le terrain du FC Nantes (2-2), au mois de septembre, et un autre, vendredi dernier, sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-1). Embêtant, forcément, lorsque vous jouez le maintien et que les Verts disputent désormais un mini-championnat avec Montpellier, Le Havre, Rennes et Nantes pour ne pas descendre en Ligue 2.

Reste, et comme vous le savez, que le club du Forez a changé d’entraîneur cet hiver, poussant Olivier Dall’Oglio vers la sortie pour faire venir le Norvégien Eirik Horneland. Les résultats sont les suivants : une victoire, une défaite et deux matches nuls. C’est dans la façon de jouer des Verts, beaucoup plus offensive, que les observateurs notent les premiers apports du technicien venu du froid. Mais pas que. Car comme le rappelle justement le compte X Statsdefoot, les Verts ont déjà pris 5 points après avoir été menés au score en 4 rencontres dirigées par Horneland. Ce fut le cas face au Stade de Reims (3-1), contre Nantes (1-1) et donc face à Auxerre.

Sous Olivier Dall’Oglio, et lorsque les Stéphanois étaient menés, ils n’avaient pris qu’un seul point (à Nantes). Preuve qu’Horneland a également fait du bien aux têtes dans le Forez.