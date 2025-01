ASSE Mercato : Cardona de retour en Vert, on sait ce qui coince

Annoncé de retour à l’ASSE depuis plusieurs jours, l’attaquant de l’Espanyol Barcelone, Irvin Cardona, continue de s’entraîner en Espagne. Le dossier sera-t-il rapidement débloqué ?

Ce matin, sur son site internet, le média espagnol, El 1900, accorde une place de choix à l’avenir d’Irvin Cardona. Tentant d’expliquer pour quelle raison l’attaquant français n’est toujours pas de retour à l’ASSE et ce malgré des rumeurs incessante de transfert. Comme on vous le disait hier sur notre site, celui qui est prêté à l’Espanyol Barcelone par Augsbourg, avec option d’achat, continue de s’entraîner sous les ordres de Manolo Gonzalez. Et si il n’était pas dans le groupe lors du dernier match face au Real Valladolid, vendredi soir dernier, rien ne dit qu’il sera de nouveau à l’écart pour le prochain rendez-vous contre le FC Séville, au stade Sánchez Pizjuán.

Reste que le départ de Cardona, et le média espagnol insiste là-dessus, demeure d’actualité. Les principaux obstacles sont d’ordre financier. En effet, le FC Augsbourg doit encore toucher 500 000 euros sur le prêt accordé à l’Espanyol. Somme, et c’est logique, que ne veulent pas payer les dirigeants espagnols si Cardona part. Ce premier volet du dossier fait l’objet d’une discussion avec l’ASSE. Reste également l’option d’achat, fixée à l’origine à 1,8 million par le FC Augsbourg. Là-encore, les discussions traînent car les dirigeants des Verts aimeraient que le prix soit revu à la baisse.

Au total, donc, le dossier Cardona repose sur plus de 2 millions d’euros. Sans la partie salariale et l’accord que doivent trouver Cardona et les dirigeants de l’ASSE. Logique, dès lors, que les tractations se poursuivent entre les trois clubs. Et que le joueur attende, bien qu’il ait fait des Verts sa priorité du moment.

Gabriel Laforgue