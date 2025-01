ASSE Mercato : l’Espanyol Barcelone en dit plus sur l’avenir de Cardona

L’entraîneur de l’Espanyol Barcelone, Manolo Gonzalez, était en conférence de presse ce vendredi. Et en a dit plus sur l’avenir d’Irvin Cardona, attendu depuis plusieurs jours à l’ASSE.

Le dossier, c’est une évidence, traîne en longueur. Et n’en finit plus d’occuper une place majeure au cours du mercato hivernal de Saint-Etienne. On le sait, Irvin Cardona n’était pas du dernier match de son club, l’Espanyol de Barcelone, le week-end dernier, car en instance de départ. Mais celui qui avait fait le bonheur de l’ASSE six mois durant la saison passée, n’est toujours pas de retour dans le Forez. Et les matches de Ligue 1 passent sans qu’Erik Horneland, le technicien stéphanois, puisse compter lui. On le sait, la négociation sur le dossier Cardona concerne trois clubs : l’Espanyol Barcelone, à qui le joueur est prêté, le FC Augsbourg, en Allemagne, à qui appartient l’attaquant, et les dirigeants des Verts.

A l’instant T, rien ne bouge. Comme depuis des semaines dans un mercato d’hiver on ne peut plus calme pour les supporters de l’ASSE. Mais l’entraîneur du club espagnol, Manolo Gonzalez, en conférence de presse il y a quelques minutes seulement, s’est exprimé sur le sujet Irvin Cardona. En étant on ne peut plus clair sur la suite des événements. « Je ne sais pas quel sera son avenir sportif, il en discute avec la direction sportive et avec d’autres clubs. Mais moi, je ne prendrai que des joueurs engagés dans l’équipe. Il n’est pas blessé, mais je suis très clair sur le fait que si je dois jouer à Séville, je le ferai avec des gens qui servent à fond nos couleurs. Ce que je veux, c’est que l’équipe rivalise jusqu’à la mort et je veux amener des gens qui savent qu’ils donneront tout. »

Ce soir face à l’AJ Auxerre

On en saura plus, au sujet de Cardona, lorsque le groupe de l’Espanyol Barcelone pour son déplacement à Séville sera communiqué. Ce devrait être en fin de journée. L’ASSE, elle, se déplace ce soir sur le terrain de l’AJ Auxerre pour faire face à une équipe bourguignonne qui ne lui réussit guère au stade de l’Abbé-Deschamps. Eirik Horneland et ses Verts sont dans l’obligation de prendre un ou trois points face à l’AJA, eux qui occupent à l’heure actuelle la place de barragiste en Ligue 1.