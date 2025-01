ASSE : nouveau casse-tête pour les Verts à Auxerre

Vendredi soir prochain, l’ASSE se déplace sur le terrain de l’AJ Auxerre pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Le gardien des Verts, Gautier Larsonneur, devra se méfier de son attitude.

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’ASSE, doit souvent avoir des maux de tête. Car entre les points qui manquent, pour assurer un futur maintien, les résultats en dents de scie (une victoire, une défaite, un match nul depuis sa prise de focntion), les blessures et les suspensions de certains de ses joueurs, les sujets ne manquent pas.

A Auxerre, vendredi prochain, le Norvégien devra se passer des services de plusieurs de ses joueurs. Ibrahim Sissoko, déjà, loin du terrain pour 5 matches après son geste sur Balerdi (OM) en Coupe de France, Louis Mouton et Benjamin Bouchouari pour cause de trois cartons jaunes en dix matches. Et Horneland devra également bien faire comprendre à son gardien, Gautier Larsonneur, de se méfier de son attitude.

Larsonneur irréprochable pendant 3 matches

Car le bouillant portier des Verts, averti face au FC Nantes, n’est plus qu’à un jaune de la suspension. Et devra ne pas se faire remarquer contre Auxerre, donc, Lille et Rennes. Sous peine de devoir laisser sa place dans les buts à Brice Maubleu.