ASSE : un bon présage avant le Stade Rennais

Ce samedi, dans un match ô combien important dans l’optique du maintien, l’ASSE accueille au stade Geoffroy-Guichard le Stade Rennais. L’arbitre de la rencontre réussit bien aux Verts.

Le match de la peur ? Peut-être pas au regard du nombre de matches qu’il reste à disputer cette saison pour les deux clubs. Mais il est une évidence que les joueurs de l’ASSE et du Stade Rennais auront à coeur de ne surtout pas se louper samedi soir dans le chaudron de Geoffroy-Guichard pour une rencontre marquée par l’ambition du maintien. Car lorsque le 16e de Ligue 1 accueille le 15e….

On sait, à quelques jours du duel, que le match sera arbitré par un certain Mathieu Vernice. Et ce n’est pas pour déplaire aux supporters des Verts. En effet, ce sera sa troisième rencontre de l’ASSE au cours de sa carrière. Et une nouvelle fois à Geoffroy-Guichard. Bilan ? Un match nul (Nîmes, en Ligue 2) et une victoire, contre l’AJ Auxerre au mois d’octobre dernier lorsque les Verts avaient marqué à trois reprises par le Géorgien Zuriko Davitashvili.

Pas vraiment le même bilan pour le Stade Rennais. Car comme le précise le site PoteauxCarrés, Mathieu Vernice a déjà arbitré deux fois le SRFC en terre adverse. Pour autant de défaites. Ne reste plus qu’à savoir si la série continuera samedi soir prochain aux environs de 23 heures.