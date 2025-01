FC Barcelone : Balde dénonce des insultes racistes à Getafe, Flick partage sa déception

Ce soir, en Liga, le FC Barcelone a concédé le match nul sur le terrain de Getafe, 1-1. Au terme de la rencontre, plusieurs membres du club catalan se sont exprimés. Dont l’entraîneur Hansi Flick.

Il y eut diverses analyse au FC Barcelone au terme de la rencontre face à Getafe. Côté terrain, tout d’abord, avec l’entraîneur du club catalan, Hansi Flick, qui a fait part de sa déception quant au match nul, 1-1. « Je pense qu’en première mi-temps, nous avons marqué et tout allait bien… mais ensuite ils ont marqué et ils ont très bien fait en défense. Ce n’est pas facile de jouer ici. Nous nous sommes créés des occasions. En seconde période, nous avons eu quelques occasions et généralement, on peut en profiter. Quand vous marquez le deuxième but ici, je pense que vous obtenez les trois points. Mais c’était un peu décevant parce que je pense qu’en première mi-temps, nous avons marqué le premier but et c’était exactement ce que nous voulions. Mais nous leur avons donné l’opportunité de revenir dans le match. »

Insultes racistes

Des considérations footballistiques pas vraiment importantes aux yeux du latéral gauche du Barça, Alejandro Balde. Car selon ce dernier, le public de Getafe est allé beaucoup trop loin avec des insultes racistes proférées à son encontre à de nombreuses reprises. « J’ai prévenu l’arbitre qu’on m’insultait. Il a dit avoir activer le protocole. J’espère que La Liga va agir, j’ai reçu des insultes racistes tout le match. »

Une enquête devrait être ouverte dans les prochaines heures.