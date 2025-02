FC Barcelone : dans la douleur, le Barça évite le piège Alavés

Le Barça accueillait ce dimanche (14h) Alavés, pour le compte de la 22e journée de Liga. Au terme des quatre-vingt dix minutes, et de la victoire des Catalans 1-0, voici ce qu’il faut retenir.

On le savait depuis hier samedi, et la défaite surprise du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone : le Barça pouvait revenir à quatre petits points sur son grand rival au classement de la Liga. Encore fallait-il que les joueurs d’Hansi Flick répondent présent et, surtout, parviennent, comme ils le font si souvent, à se montrer dangereux.

Car les 45 premières minutes de ce match FC Barcelone-Deportivo Alavés ont été synonymes de profond ennui. Rien à se mettre sous la dent si ce n’est une action individuelle et « Maradonesque » de Lamine Yamal (5e), la sortie de Gavi après un choc à la tête avec un joueur d’Alavés (15e) ainsi qu’un pointu de Pedri (43e) facilement capté par le gardien adverse, Jesus Owono.

Lewandowski libère le Barça

Il fallait à l’entraîneur du Barça un discours musclé dans le vestiaire pour que ses hommes retrouvent enfin de l’allant. Et un double changement avec les entrées de de Jong (Casado) et d’Eric Garcia (Araujo). Le Barça détenait le ballon, jouait haut, se montrait plus agressif, mais éprouvait les pires difficultés à se montrer dangereux dans la zone de vérité contre une formation déterminée à casser le jeu et multiplier les fautes, bien aidée par un arbitre ô combien laxiste et incapable de sortir des cartons jaunes. Lewandowski ne cadrait pas sa reprise de la tête (56e), Eric Garcia était trop court (60e), toujours de la tête sur un centre de Yamal, Owono effectuait une superbe manchette sur une frappe de Yamal, avant que Lewandowski ouvre enfin le score (61e) sur une reprise du pied gauche après une volée contrée du prodige catalan !

Le Barça avait fait le plus dur. Et se contentait, sans souffrir, de gérer son avantage jusqu’au terme de la rencontre. Avec cette victoire, le club catalan revient à deux points de l’Atletico et quatre du Real Madrid. La Liga est relancée.