FC Barcelone : Gavi au coeur d’une scène surréaliste

Hier, dimanche, le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, a été sorti par mesure de précaution à la suite d’un choc à la tête lors du match remporté face au Deportivo Alavés, 1-0. On comprend mieux pourquoi.

Hier, et comme vous le savez, le FC Barcelone s’est imposé en Liga face à Alavés sur le score de 1-0. Un but signé Robert Lewandowski en seconde période. Et comme vous le savez également, cette rencontre a été le théâtre d’un choc très violent à la tête entre le milieu de terrain du Barça, Gavi, et le joueur d’Alavés, Conechny.

Ce dernier a été évacué sur civière, alors que Gavi a voulu rester sur le terrain, avant que le staff médical du Barça parvienne à le convaincre de sortir. Heureusement, d’ailleurs. Car comme l’a montré Movistar, le Catalan avait complètement perdu ses esprits. Il n’était ainsi pas capable de répondre au médecin lorsque ce dernier lui demande quel jour on est. Et il faut finalement l’intervention de Raphinha, et d’Araujo, ses coéquipiers, pour que le joueur du FC Barcelone entende raison.