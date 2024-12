FC Barcelone Mercato : après Haaland, un vieux dossier refait surface

En dépit de ses problèmes économiques, le FC Barcelone demeure sur le devant de l’actualité mercato. Pour énième preuve, l’attaquant des Reds de Liverpool, Luis Diaz, serait encore et toujours dans le viseur du club catalan.

On ne prête qu’aux riches. Et même aux clubs endettés si l’on se fie aux dernières informations partagées par la presse catalane. Car le FC Barcelone, qui travaille depuis des mois sur la baisse de sa dette, demeure associé aux meilleurs joueurs de planète. On apprenait ainsi, et pas plus tard que ce matin, que l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, demeurait une possibilité pour le Barça. Et le quotidien Sport relaie depuis quelques heures que le dossier Luis Diaz (Liverpool) reste d’actualité.

Avec quel argent ? Mystère. En attendant, et toujours selon le média, le joueur colombien ne serait guère pressé de prolonger à Liverpool (2026) et aurait l’intention de rejoindre la Catalogne l’été prochain. Seul souci, et non des moindres, les Reds attendraient près de 80 millions d’euros pour céder leur buteur qui réussit une très belle saison 2024-2025 (9 buts). On ne voit pas par quel tour de magie, le président Laporta pourrait formuler une offre au club anglais, lui qui éprouve déjà des difficultés à faire entériner auprès de la Liga le contrat de Dani Olmo.

A suivre.