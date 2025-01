FC Barcelone Mercato : un dossier crucial bouclé, annonce officielle la semaine prochaine

On savait que le FC Barcelone avait retourné le dossier Ronald Araujo, son défenseur, en parvenant à le convaincre de rester au club et de prolonger son contrat. On ne savait pas que c’était déjà fait.

Il est des dossiers qui ne traînent pas au FC Barcelone. Notamment en matière de mercato et plus encore au sujet du défenseur uruguayen, Ronald Araujo. Ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2026, n’avait pas disputé la première partie de la saison pour cause de blessure. Et était même évoqué à la Juventus Turin, dès cet hiver, pressé, paraît-il, de quitter la Catalogne. On connait la suite puisque Deco, le directeur sportif, a eu une réunion avec le défenseur central et l’a convaincu de se mettre à la table des négociations pour prolonger son contrat.

Annonce officielle imminente

Visiblement, et c’est El Chiringuito qui l’affirme, les discussions n’ont pas traîné. En effet, un accord total entre le club et Araujo aurait déjà été trouvé. Les derniers documents seront à signer dans les jours qui viennent et le Barça a prévu de faire une annonce officielle la semaine prochaine.