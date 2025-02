FC Nantes Mercato : Kita fixe la tendance pour Mostafa Mohamed

Annoncé sur le départ du FC Nantes, en raison notamment de l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed pourrait au contraire rester chez les Canaris.

Si Mostafa Mohamed (27 ans) dispose désormais de plusieurs offres pour quitter le FC Nantes (Monza, Blackburn, Leganés) et que d’autres clubs sont bel et bien intéressés (RC Lens, Al-Ahly), la porte ne semble plus réellement ouverte pour le Pharaon, complètement relancé par son entrée en jeu réussir face à l’OL (1-1) dimanche dernier, match au cours duquel il a égalisé.

Dans des propos accordés à un média égyptien, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a fait le point sur le dossier, avec des propos qui ne laissent guère planer de doutes sur l’issue du dossier. « Mostafa Mohamed va rester à Nantes. Nous avons besoin de lui, le club a besoin de lui et le coach l’aime, donc il restera naturellement à Nantes. »

Un propos qui confirme donc une tendance à l’instant T : Mostafa Mohamed sera encore un joueur du FC Nantes pour les 6 mois à venir.