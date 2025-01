LOSC Mercato : un international marocain réputé en approche ?

De toute évidence, le milieu de terrain international marocain, Hakim Ziyech, va quitter Galatasaray avant la fin du mercato hivernal. Annoncé aux Emirats Arabes Unis, Ziyech serait également en contacts avec le LOSC.

Qui dit mercato, d’été ou d’hiver, dit rumeurs. Et celle-ci concerne le LOSC qui, et on va utiliser le conditionnel, serait en contacts avec le club turc de Galatasaray au sujet de l’international Marocain, Hakim Ziyech. Ce dernier, qui n’est plus apparu dans la formation stambouliote depuis la mi-décembre, était pourtant annoncée, et avec insistance, à Al-Nasr, aux Emirats Arabes Unis.

Jusque-là, rien de très surprenant pour l’ancien des Blues de Chelsea. Sauf que de récentes informations, signées Sami Yen Haber, indiquent un éventuel autre choix. En effet, le club du président Olivier Létang aurait récemment débuté des discussions avec Galatasaray pour un transfert cet hiver de Ziyech. Dans l’optique de remplacer Zhegrova, blessé pour plusieurs semaines ?

L’avenir, et à très court terme, devrait vite permettre de le savoir.