OL Mercato : Rayan Cherki voulait quitter Lyon

Alors que l’OL a refusé de libérer Rayan Cherki, courtisé par le Borussia Dortmund, le quotidien l’Equipe nous apprend que le joueur, lui, voulait bien rejoindre le club allemand.

Pas vraiment une surprise. Dans ces derniers jours du mercato hivernal, le Borussia Dortmund est revenu à la charge au sujet de Rayan Cherki. Et a donc formulé une offre à l’attention des dirigeants lyonnais à hauteur de 22,5 M€. Une offre repoussée comme vous avez pu le lire sur notre site.

Ce que l’on savait moins, et c’est le quotidien L’Equipe qui nous l’apprend, c’est que le meneur de jeu lyonnais voulait s’en aller. Et qu’il avait même, on reprend le quotidien sportif, « adressé un message formel, rédigé par ses avocats, afin de demander à ses dirigeants d’accepter l’offre, en vertu de différentes clauses juridiques. »

John Textor a finalement dit non. Et espère une offre plus importante que celle émise par le Borussia Dortmund l’été prochain. A voir.