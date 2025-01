OL Mercato : Textor-Sage, deux désaccords passés sous silence

On le sait, le bouillonnant patron de l’OL a récemment proposé le banc de touche de son club à Paulo Fonseca, l’ancien technicien du LOSC. Et regrette encore le sort de deux jours lors du mercato hivernal.

Difficile, semble-t-il, de canaliser le grand patron de l’OL, John Textor. C’est du moins, et en substance, ce que décrit le quotidien L’Equipe qui, dans son édition du jour, revient sur la façon de procéder du propriétaire américain. Outre ses récents appels à Paulo Fonseca, l’ancien entraîneur du LOSC, à qui le Boss de l’OL a paraît-il proposé le banc de touche, il semble que la gestion de l’effectif ne soit pas synonyme de grands accords avec Pierre Sage, le technicien actuel.

Ainsi, le mercato d’hiver aurait mis en lumière deux opinions radicalement différentes de Sage et Textor sur les cas Wilfried Zaha et Ernest Nuamah. Au sujet du premier, finalement parti en MLS (à Charlotte) après son prêt en provenance de Galatasaray, l’Américain n’a toujours pas compris pourquoi l’entraîneur des Gones ne l’avait pas fait plus jouer. Pensée similaire pour le second, finalement resté à Lyon, et que Textor voulait voir mieux exposer pour éventuellement bien le revendre. Comme l’a affirmé Textor, à de maintes reprises, il aimerait que « son entraîneur soit aussi un banquier. »

Ce ne fut pas le cas. Reste à savoir si Pierre Sage va le devenir et, surtout, si il va rester à son poste en cas de mauvais résultats, cette semaine, contre Fenerbahçe en Ligue Europa et dimanche face au FC Nantes en Ligue 1.