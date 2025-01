OM : après Nice, le communiqué cinglant du club marseillais

La rencontre opposant hier soir, dimanche, l’OM à l’OGC Nice (0-2) a été marquée par des chants homophobes et par la présence de banderoles insultantes en tribunes. Le club marseillais a tenu à dire ce qu’il en pensait.

Les mots pour le dire. Et pour que certains maux, devenus récurrents dans le football français, ne puissent plus se produire lors de rencontres en Ligue 1. Tel est, en substance, le message qu’a voulu faire passer l’OM au lendemain du match perdu face à l’OGC Nice sur le score de 2-0.

Au cours de la rencontre, et comme vous le savez sans doute, ont été entendus des chants homophobes et sexistes et ont été vues des banderoles insultantes dans le virage sud du stade niçois, l’Allianz Riviera. Et notamment à l’adresse de l’attaquant marseillais, Neal Maupay, formé chez les Aiglons. Il y a quelques minutes, le club phocéen a publié un communiqué sur son site officiel.

« L’Olympique de Marseille tient à exprimer sa plus vive indignation suite aux banderoles déployées hier soir dans l’une des tribunes de l’Allianz Riviera. Le caractère raciste et injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l’OM, de ses joueurs, notamment de Neal Maupay auquel le club apporte tout son soutien, est inacceptable. Alors qu’il prône historiquement des valeurs de diversité, d’inclusion et de tolérance, l’OM tient à rappeler son engagement inaltérable contre toute forme de racisme, qui n’a sa place ni dans un stade, ni dans la société. »