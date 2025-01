OM : De Zerbi prolonge le mercato et évoque une grande première

A deux jours du match face à l’OL, pour le traditionnel Olympico, l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, était en conférence de presse. Voici ce qu’il faut en retenir.

La suspension de Benatia

« Je sais que vous voulez savoir ce que je pense. Je dis toujours ce que je pense, je dis toujours la vérité. Pour cette raison, je ne vais rien dire. Comme ça, il n’y aura pas de polémique en plus. Déjà, au cours de ce match, j’avais dit que je ne comprenais pas pourquoi Létang était au bord du terrain. En plus, je l’ai vu en personne. Je sais ce qu’a dit Benatia. Je suis surpris. »

Gouiri et le mercato

« Ce n’est pas encore officiel, il faut encore attendre un peu pour nous exprimer sur Gouiri. C’est un joueur qui est fort, qui serait utile, encore très jeune. Ce serait un achat important. C’est un joueur polyvalent qui peut jouer comme avant-centre, comme quand il a commencé sa carrière. C’est un joueur que je connais assez bien depuis longtemps. Il peut jouer un peu à tous les rôles offensifs, à tous les postes. Mais Benatia et Longoria sont en train de faire de bonnes choses sur le mercato. Je ne sais pas s’il y aura encore du mouvement. J’espère. On travaille sur un objectif commun avec une direction unique pour tout le monde. On a besoin de vraiment nous renforcer avec des joueurs de très haut niveau, tant pour cette saison que pour les années d’après. »

La défaite à Nice

« C’est un épisode isolé. Lille en Coupe et Strasbourg, c’est encore à part. On a fait de bonnes performances contre Lille et Strasbourg. On a créé des occasions, on a bien joué, on n’a pas subi. Alors que Nice, on n’a pas bien joué du début à la fin. On n’a pas fait ce qu’on faisait avant. »

Rowe et Luiz Felipe

« Il s’entraîne très bien. Pour lui, c’est un changement vraiment radical. Un pays différent. Il est de 2003, il a 22 ans, il est arrivé il n’y a même pas un an. Il est vraiment très jeune, c’est un changement radical. En Championship, tu joues tout les trois jours, tu ne t’entraînes pas beaucoup. Il faut attendre comme avec Luiz Henrique. Luiz Felipe ? Il peut commencer un match. J’ai décidé, mais je ne veux pas vous le dire. C’est une signature importante. C’est un joueur positif, il s’est tout de suite intégré. Il est habitué à des villes et des stades importants. »