OM Mercato : Elye Wahi à Francfort, ça se précise d’heure en heure

A croire les informations de RMC Sport, l’attaquant de l’OM, Elye Wahi, n’a jamais été aussi proche d’un départ du club phocéen.

Fort probable, donc, que l’aventure marseillaise de l’attaquant Elye Wahi se termine au bout de six mois. L’ancien lensois, arrivé à l’OM l’été dernier pour plus de 25 millions d’euros, est en effet très proche de quitter la Ligue 1 et de rejoindre la Bundesliga, le championnat allemand. Car selon les informations de RMC Sport, données depuis quelques minutes, le joueur et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord au cours des dernières heures.

Reste désormais l’essentiel : un accord entre les deux clubs. Et là-encore, les dirigeants de l’OM et ceux du club allemand semblent à l’heure actuelle en pleines négociations. Qui pourraient vite aboutir à un transfert. Wahi, on le sait, a perdu sa place de titulaire sur le front de l’attaque marseillaise, remplacé par Neal Maupay.

La direction marseillaise donnera son accord à un départ à condition qu’elle ne perde pas (trop) d’argent dans la négociation. Avec un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros on l’imagine.